İsrail'den Bir Katliam Daha: Yine Çadırları Bombaladılar, Onlarca Ölü Var!
İsrail'den Bir Katliam Daha: Yine Çadırları Bombaladılar, Onlarca Ölü Var!
İsrail geçtiğimiz günlerde Filistinli sivillerin çadırlarını vurarak dünya çapında tepki çeken bir katliam yapmıştı.
TRT'nin aktardığına göre, İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına bugün bir saldırı daha yapıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi öldü.
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bu hafta başka bir kanlı saldırı daha düzenlemişti.
Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak hayatını kaybetmişti.
Adeta insanlık dramının yaşandığı bölgeden gelen haberlere ünlü isimler de tepki göstermişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın