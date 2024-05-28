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İsrail'den Bir Katliam Daha: Yine Çadırları Bombaladılar, Onlarca Ölü Var!

İsrail'den Bir Katliam Daha: Yine Çadırları Bombaladılar, Onlarca Ölü Var!

israil filistin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 16:50 Son Güncelleme: 28.05.2024 - 17:16

İsrail geçtiğimiz günlerde Filistinli sivillerin çadırlarını vurarak dünya çapında tepki çeken bir katliam yapmıştı. 

TRT'nin aktardığına göre, İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına bugün bir saldırı daha yapıldı. 

Saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. 

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İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi öldü.

İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 21 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bu hafta başka bir kanlı saldırı daha düzenlemişti.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bu hafta başka bir kanlı saldırı daha düzenlemişti.

Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak hayatını kaybetmişti.

Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak hayatını kaybetmişti.

Adeta insanlık dramının yaşandığı bölgeden gelen haberlere ünlü isimler de tepki göstermişti.

Adeta insanlık dramının yaşandığı bölgeden gelen haberlere ünlü isimler de tepki göstermişti.

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