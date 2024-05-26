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İsrail, Filistinlilerin Kaldığı Çadırları Vurdu: En Az 40 Kişi Yanarak Öldü!

İsrail, Filistinlilerin Kaldığı Çadırları Vurdu: En Az 40 Kişi Yanarak Öldü!

israil filistin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 00:36

İsrail, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu. Saldırıda en az 40 Filistinli yanarak hayatını kaybetti. 

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İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıda en az 40 Filistinli yanarak hayatını kaybetti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıda en az 40 Filistinli yanarak hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya Twitter hesabından tepki gösterdi 👇

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Nuray

Şerefsizliğin kitabını yazdılar! Dünyanın gözü önünde bu nasıl cesaret..

what ever

x te kafasi kopmus bir cocugun videosu dönüyor bu saldiriya ait.. artik o kadar alismisimki ne oldugunu idrak edene kadar aradan 5 dk gecti sanirim eskiden b... Devamını Gör

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