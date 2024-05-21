Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cinayetin Gizemi 15 Ay Sonra Ortaya Çıktı: Karısını Uçurumdan Aşağı Atan Adam Tutuklandı!

Cinayetin Gizemi 15 Ay Sonra Ortaya Çıktı: Karısını Uçurumdan Aşağı Atan Adam Tutuklandı!

Cinayet Uçurum
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 13:54

Yalova’nın Altınova ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini 20 metrelik uçurumdan ittiği ileri sürülen E.N.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yalova'nın Altınova ilçesi Soğuksu köyünde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer (34), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirnmişti.

Yalova'nın Altınova ilçesi Soğuksu köyünde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer (34), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirnmişti.

Eşi ilk ifadesinde, genç kadının fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemeler sonrası ise bazı soru işaretleri ortaya çıktı.

Eşi ilk ifadesinde, genç kadının fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemeler sonrası ise bazı soru işaretleri ortaya çıktı.

Özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çalışmalar sonucu; kaza ihtimali giderek azaldı.

Özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çalışmalar sonucu; kaza ihtimali giderek azaldı.

Elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

Elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

E.N.S. adlı şüpheli ise “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

E.N.S. adlı şüpheli ise “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
5
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın