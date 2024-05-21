Cinayetin Gizemi 15 Ay Sonra Ortaya Çıktı: Karısını Uçurumdan Aşağı Atan Adam Tutuklandı!
Cinayetin Gizemi 15 Ay Sonra Ortaya Çıktı: Karısını Uçurumdan Aşağı Atan Adam Tutuklandı!
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Yalova'nın Altınova ilçesi Soğuksu köyünde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer (34), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirnmişti.
Eşi ilk ifadesinde, genç kadının fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemeler sonrası ise bazı soru işaretleri ortaya çıktı.
Özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çalışmalar sonucu; kaza ihtimali giderek azaldı.
Elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.
E.N.S. adlı şüpheli ise “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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