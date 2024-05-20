Gündem Olan Tesadüf: Reisi Ölmeden, Fico Vurulmadan Önce İlham Aliyev ile Görüştü!

Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi ve bir hafta öncesinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulmasıyla peş peşe iki şok yaşadı.

İki liderin bu büyük olaylar öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ise ortaya ilginç bir tablo çıkardı, komplo teorisyenlerine gün doğdu.