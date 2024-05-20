Gündem Olan Tesadüf: Reisi Ölmeden, Fico Vurulmadan Önce İlham Aliyev ile Görüştü!
Gündem Olan Tesadüf: Reisi Ölmeden, Fico Vurulmadan Önce İlham Aliyev ile Görüştü!
Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi ve bir hafta öncesinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulmasıyla peş peşe iki şok yaşadı.
İki liderin bu büyük olaylar öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ise ortaya ilginç bir tablo çıkardı, komplo teorisyenlerine gün doğdu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in adı bu sıralar, sosyal medyada komplo teorileri üreten sayfaların gözdesi haline geldi. Bunun en büyük nedeni ise Aliyev'in görüştüğü dünya liderlerinin başlarına gelenler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.
Ardından İran'a dönmek için havalanan Reisi'yi taşıyan Bell 212 model helikopter Doğu Azerbaycan'da kötü hava koşulları nedeniyle düşmüş ve Reisi'nin cesedine ancak bir gün sonra Türk İHA'sının yardımıyla ulaşılabilmişti.
İlham Aliyev'in Reisi ile yaptığı görüşme öncesi buluştuğu bir başka lider ise Slovakya Başbakanı Robert Fico'ydu.
Fico, 8 Mayıs’ta Bakü ziyaretinden döndükten sonra 15 Mayıs'ta suikasta uğradı ve karnından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fico'nun hayati tehlikeyi şimdilik atlattığı belirtiliyor.
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azerneycana yikamazsiniz isi sizin gucunuz yetmez 😂😂🤣🤣🥹🥹
Türkçe'yi unuttum okurken :)