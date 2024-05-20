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Gündem Olan Tesadüf: Reisi Ölmeden, Fico Vurulmadan Önce İlham Aliyev ile Görüştü!

Gündem Olan Tesadüf: Reisi Ölmeden, Fico Vurulmadan Önce İlham Aliyev ile Görüştü!

İlham Aliyev Reisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.05.2024 - 16:52

Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi ve bir hafta öncesinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulmasıyla peş peşe iki şok yaşadı. 

İki liderin bu büyük olaylar öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ise ortaya ilginç bir tablo çıkardı, komplo teorisyenlerine gün doğdu. 

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in adı bu sıralar, sosyal medyada komplo teorileri üreten sayfaların gözdesi haline geldi. Bunun en büyük nedeni ise Aliyev'in görüştüğü dünya liderlerinin başlarına gelenler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in adı bu sıralar, sosyal medyada komplo teorileri üreten sayfaların gözdesi haline geldi. Bunun en büyük nedeni ise Aliyev'in görüştüğü dünya liderlerinin başlarına gelenler.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.

Ardından İran'a dönmek için havalanan Reisi'yi taşıyan Bell 212 model helikopter Doğu Azerbaycan'da kötü hava koşulları nedeniyle düşmüş ve Reisi'nin cesedine ancak bir gün sonra Türk İHA'sının yardımıyla ulaşılabilmişti.

Ardından İran'a dönmek için havalanan Reisi'yi taşıyan Bell 212 model helikopter Doğu Azerbaycan'da kötü hava koşulları nedeniyle düşmüş ve Reisi'nin cesedine ancak bir gün sonra Türk İHA'sının yardımıyla ulaşılabilmişti.

Bell 212 model helikoptere ilişkin akıl almaz detaylar bu haberimizde 👇

İlham Aliyev'in Reisi ile yaptığı görüşme öncesi buluştuğu bir başka lider ise Slovakya Başbakanı Robert Fico'ydu.

İlham Aliyev'in Reisi ile yaptığı görüşme öncesi buluştuğu bir başka lider ise Slovakya Başbakanı Robert Fico'ydu.

Fico, 8 Mayıs’ta Bakü ziyaretinden döndükten sonra 15 Mayıs'ta suikasta uğradı ve karnından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fico'nun hayati tehlikeyi şimdilik atlattığı belirtiliyor.

Fico, 8 Mayıs’ta Bakü ziyaretinden döndükten sonra 15 Mayıs'ta suikasta uğradı ve karnından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fico'nun hayati tehlikeyi şimdilik atlattığı belirtiliyor.

Peki siz bu ilginç tesadüfler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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makalele

azerneycana yikamazsiniz isi sizin gucunuz yetmez 😂😂🤣🤣🥹🥹

beetlejuice

Türkçe'yi unuttum okurken :)