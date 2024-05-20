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Öteki İran: Rejim Muhalifleri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümünü Videolarla Kutladı!

Öteki İran: Rejim Muhalifleri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümünü Videolarla Kutladı!

İran Reisi Kutlama
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.05.2024 - 10:03

İran'da katı yönetim anlayışı ile bilinen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında ölmesi sonrası rejim muhalifleri kutlama yaptı. 

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Reisi'nin helikopteri, Türk İHA'sının yardımıyla bir günlük çalışmanın ardından bulunabilmişti.

Reisi'nin helikopteri, Türk İHA'sının yardımıyla bir günlük çalışmanın ardından bulunabilmişti.

63 yaşındaki Reisi, dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu. Reisi rejime sıkı sıkıya bağlı ve oldukça muhafazakar politikalar izliyordu.

63 yaşındaki Reisi, dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu. Reisi rejime sıkı sıkıya bağlı ve oldukça muhafazakar politikalar izliyordu.

Ülkedeki rejim muhalifi İranlılar, Reisi'nin kaza geçirdiği haberinin yayılmasının ardından kutlamalar yapmaya başladı.

Ülkedeki rejim muhalifi İranlılar, Reisi'nin kaza geçirdiği haberinin yayılmasının ardından kutlamalar yapmaya başladı.

Dünya basınına düşen haberlerde havai fişekli kutlamaların yanı sıra bazı muhaliflerin de evlerinden videolar çekerek paylaştığı belirtildi.

Dünya basınına düşen haberlerde havai fişekli kutlamaların yanı sıra bazı muhaliflerin de evlerinden videolar çekerek paylaştığı belirtildi.
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