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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopteri Kaza Geçirdi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopteri Kaza Geçirdi!

Kaza
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.05.2024 - 16:09 Son Güncelleme: 19.05.2024 - 17:12

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. Kaza bölgesinde yoğun sis mevcut. Reuters, İran medyasından çelişkili açıklamaların geldiğini duyurdu. 

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İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

3 konvoyluk helikopterden birinin yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zorunlu sert iniş yaptığı aktarılıyor.  

Yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kenti yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

Devlet televizyonu olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.

Reisi burada yaptığı açıklamada, “Bazıları bizim yan yana gelmemizi hoş karşılamıyor ama bizim için önemli değiller” ifadelerini kullanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, hava ve sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Arama kurtarma ekipleri henüz olay yerine ulaşamadı" açıklaması yaparak kazayı doğruladı.

İran İçişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, hava ve sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Arama kurtarma ekipleri henüz olay yerine ulaşamadı" açıklaması yaparak kazayı doğruladı.

Reuters, İran medyasından gelen açıklamaların ise genellikle farkılık ve çelişkiler taşıdığını duyurdu.

Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran FARS haber ajansı İranlılara “Cumhurbaşkanı Reisi için dua edin” çağrısı yaptı.

Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran FARS haber ajansı İranlılara “Cumhurbaşkanı Reisi için dua edin” çağrısı yaptı.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, 'Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla' ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Olay yerine ulaşmaya çalışan yardım ekipleri yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşıyor 👇

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