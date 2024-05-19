İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopteri Kaza Geçirdi!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopteri Kaza Geçirdi!
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İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.
İran İçişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, hava ve sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Arama kurtarma ekipleri henüz olay yerine ulaşamadı" açıklaması yaparak kazayı doğruladı.
Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran FARS haber ajansı İranlılara “Cumhurbaşkanı Reisi için dua edin” çağrısı yaptı.
Olay yerine ulaşmaya çalışan yardım ekipleri yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşıyor 👇
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