Helikopteri Düşmüştü! İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Dair Umutlar Azalıyor!
Helikopteri Düşmüştü! İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Dair Umutlar Azalıyor!
Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, bugün helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağ olarak bulunmasına dair umutların giderek azaldığını söyledi.
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İran devlet televizyonu, bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirmişti.
Yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kenti yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Ancak yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle arama faaliyetleri güçlükle yürütülüyor.
Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, kazanın ardından Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanının hayatlarının risk altında olduğunu belirtti.
Yetkili, "Hala umutluyuz ancak kaza yerinden gelen bilgiler çok endişe verici" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İsrail'e yakın bazı sosyal medya hesaplarından Reisi'nin öldüğüne dair bazı paylaşımlar yapılmaya başlandı.
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