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Slovakya Başbakanı Fico'ya Silahlı Saldırı: Karnından Vuruldu

Slovakya Başbakanı Fico'ya Silahlı Saldırı: Karnından Vuruldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 16:27 Son Güncelleme: 15.05.2024 - 17:01

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Fico, açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

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TASR haber ajansının bildirdiğine göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından vuruldu.

TASR haber ajansının bildirdiğine göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından vuruldu.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, 4 el ateş açıldığını ve başbakanın karnından yara aldığını söyledi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, 4 el ateş açıldığını ve başbakanın karnından yara aldığını söyledi.

Slovak lider hastaneye kaldırıldı ve saldırgan olduğu iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Slovak lider hastaneye kaldırıldı ve saldırgan olduğu iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Fico, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından popülist-milliyetçi koalisyonun başında Slovakya'da iktidara geri dönmüştü.

Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.
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