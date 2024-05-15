Slovakya Başbakanı Fico'ya Silahlı Saldırı: Karnından Vuruldu
Slovakya Başbakanı Fico'ya Silahlı Saldırı: Karnından Vuruldu
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Fico, açılan ateş sonucu karnından yaralandı.
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TASR haber ajansının bildirdiğine göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından vuruldu.
Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, 4 el ateş açıldığını ve başbakanın karnından yara aldığını söyledi.
Slovak lider hastaneye kaldırıldı ve saldırgan olduğu iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.
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