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Ankara'da Polis Müdürleri ile Başlayan Siyasi Yangında Neler Oluyor? Peş Peşe Çok Kritik Gelişmeler!

Ankara'da Polis Müdürleri ile Başlayan Siyasi Yangında Neler Oluyor? Peş Peşe Çok Kritik Gelişmeler!

Ankara Ayhan Bora Kaplan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 12:22

Ankara'da polis müdürlerinin görevden alınması ve evlerinde aramasıyla başlayan siyasi yangında peş peşe gelişmeler yaşanıyor. 

Devlet Bahçeli'nin açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece acil kodlu toplantı yapması ve son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çıkışı...

Gazeteci Alican Uludağ ise Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden bir güç savaşı yaşandığını ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya karşı operasyon yapıldığını iddia etti. 

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Ankara'yı yangın yerine çeviren süreç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen 3 emniyet görevlisinin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve evlerinde arama yapılması ile başladı.

Ankara'yı yangın yerine çeviren süreç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen 3 emniyet görevlisinin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve evlerinde arama yapılması ile başladı.

Bu gelişme sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir" açıklaması geldi.

Bu gelişme sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir" açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece saatlerinde Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırması ise gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece saatlerinde Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırması ise gündeme bomba gibi düştü.

Hemen ardından bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ise flaş bir çıkış geldi.

Hemen ardından bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ise flaş bir çıkış geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: 

'Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.'

Herkes Ankara'daki bu büyük siyasi yangının nedenini merak ederken gazeteci Alican Uludağ, oldukça ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

Herkes Ankara'daki bu büyük siyasi yangının nedenini merak ederken gazeteci Alican Uludağ, oldukça ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

Alican Uludağ, siyasetten bir güç savaşı yaşandığını belirterek şunları yazdı: 

'Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden iktidar içinde (MHP'nin de tarafı olduğu) büyük bir güç savaşı ve hesaplaşma yaşanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Bora Kaplan'a yakın kamu görevlilerinin üzerine gitmeye hazırlandığı bir dönemde 'karşı operasyon' yedi. Açığa alınan polis şeflerinin gizli tanıkla yaptıkları konuşmaya yansıyan olayda; darbeye teşebbüs mü var yoksa 'yeni bir darbe kurgusu' üzerinden Erdoğan'ı da korkutarak Yerlikaya'yı tasfiye etme, eski kadroları yeniden işbaşına getirme ve Bora Kaplan'ı tahliye etme çabası mı var, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler ortaya koyacak.'

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Alican Uludağ'ın paylaşımı 👇

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