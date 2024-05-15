Ankara'da Polis Müdürleri ile Başlayan Siyasi Yangında Neler Oluyor? Peş Peşe Çok Kritik Gelişmeler!

Alican Uludağ, siyasetten bir güç savaşı yaşandığını belirterek şunları yazdı:

'Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden iktidar içinde (MHP'nin de tarafı olduğu) büyük bir güç savaşı ve hesaplaşma yaşanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Bora Kaplan'a yakın kamu görevlilerinin üzerine gitmeye hazırlandığı bir dönemde 'karşı operasyon' yedi. Açığa alınan polis şeflerinin gizli tanıkla yaptıkları konuşmaya yansıyan olayda; darbeye teşebbüs mü var yoksa 'yeni bir darbe kurgusu' üzerinden Erdoğan'ı da korkutarak Yerlikaya'yı tasfiye etme, eski kadroları yeniden işbaşına getirme ve Bora Kaplan'ı tahliye etme çabası mı var, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler ortaya koyacak.'