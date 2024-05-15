Ankara'da Polis Müdürleri ile Başlayan Siyasi Yangında Neler Oluyor? Peş Peşe Çok Kritik Gelişmeler!
Ankara'da Polis Müdürleri ile Başlayan Siyasi Yangında Neler Oluyor? Peş Peşe Çok Kritik Gelişmeler!
Ankara'da polis müdürlerinin görevden alınması ve evlerinde aramasıyla başlayan siyasi yangında peş peşe gelişmeler yaşanıyor.
Devlet Bahçeli'nin açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece acil kodlu toplantı yapması ve son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çıkışı...
Gazeteci Alican Uludağ ise Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden bir güç savaşı yaşandığını ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya karşı operasyon yapıldığını iddia etti.
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Ankara'yı yangın yerine çeviren süreç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen 3 emniyet görevlisinin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve evlerinde arama yapılması ile başladı.
Bu gelişme sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir" açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece saatlerinde Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırması ise gündeme bomba gibi düştü.
Hemen ardından bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ise flaş bir çıkış geldi.
Herkes Ankara'daki bu büyük siyasi yangının nedenini merak ederken gazeteci Alican Uludağ, oldukça ilgi çeken bir paylaşım yaptı.
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Alican Uludağ'ın paylaşımı 👇
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