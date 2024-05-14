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Külliye'de Sıcak Saatler: MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'la Görüşüyor

Külliye'de Sıcak Saatler: MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'la Görüşüyor

Recep Tayyip Erdoğan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 00:27

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kumpas' soruşturmasıyla ilgili bilgi verdiğini açıkladı. 

Kaynak: A Haber

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Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, katıldığı A Haber canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la Külliye'de kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, katıldığı A Haber canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la Külliye'de kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kumpas' soruşturması ile ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kumpas' soruşturması ile ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Erdoğan'la yapılan görüşme sonrası kritik kararlar alınacağı belirtilirken, alınan kararların yarın açıklanması beklendiği aktarıldı.

Erdoğan'la yapılan görüşme sonrası kritik kararlar alınacağı belirtilirken, alınan kararların yarın açıklanması beklendiği aktarıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Altan Sancar, 'Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne dair gelişmeler çok su kaldıracak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu bizzat takip ediyor. Durum ‘darbe girişimi’ olarak görülüyor. Çok sert bir karşılık bekleniyor.' ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp, aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir' ifadeleriyle olayı MHP ve AK Parti'ye 'komplo' olarak nitelemişti.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp, aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir' ifadeleriyle olayı MHP ve AK Parti'ye 'komplo' olarak nitelemişti.

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