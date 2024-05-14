Osman Kavala Davasında Dikkat Çeken Gelişme! Mahkeme Heyeti Değişti
Osman Kavala Davasında Dikkat Çeken Gelişme! Mahkeme Heyeti Değişti
Gazeteci İsmail Saymaz, Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştiğini açıkladı.
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Gezi Davası ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları nedeniyle 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in Gezi Davası'nda karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerinin yeniden yargılamanın yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönündeki talebi kabul edildi.
Kavala’nın avukatlarından İlkkan Koyuncu ise bianet’e yaptığı açıklamada, “Sadece heyet değişikliği oldu, tahliye gibi bir durum söz konusu değil. Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasına ilişkin yapılan başvuruya bu heyet bakacak” ifadelerini kullandı.
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