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Osman Kavala Davasında Dikkat Çeken Gelişme! Mahkeme Heyeti Değişti

Osman Kavala Davasında Dikkat Çeken Gelişme! Mahkeme Heyeti Değişti

Osman Kavala
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 20:18

Gazeteci İsmail SaymazOsman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştiğini açıkladı.

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Gezi Davası ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları nedeniyle 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in Gezi Davası'nda karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerinin yeniden yargılamanın yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönündeki talebi kabul edildi.

Gezi Davası ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları nedeniyle 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in Gezi Davası'nda karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerinin yeniden yargılamanın yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönündeki talebi kabul edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden yargılanmaya bakacak olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştiğini, 'Gezi Parkı Davası’nda karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu' ifadeleriyle duyurdu.

Kavala’nın avukatlarından İlkkan Koyuncu ise bianet’e yaptığı açıklamada, “Sadece heyet değişikliği oldu, tahliye gibi bir durum söz konusu değil. Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasına ilişkin yapılan başvuruya bu heyet bakacak” ifadelerini kullandı.

Kavala’nın avukatlarından İlkkan Koyuncu ise bianet’e yaptığı açıklamada, “Sadece heyet değişikliği oldu, tahliye gibi bir durum söz konusu değil. Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasına ilişkin yapılan başvuruya bu heyet bakacak” ifadelerini kullandı.

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