İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ücretsiz HPV Aşısının Başlayacağını Duyurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ücretsiz HPV Aşısının Başlayacağını Duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıkladı. 16 Mayıs'da başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulamasından 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri yararlanabilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yeni vaatlerini açıklamıştı.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs'da başlayacağını duyurdu.
Ücretsiz HPV aşısından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını İBB'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.
Ücretsiz HPV aşısından yararlanmak isteyenlerin İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi ve belediyeden sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.
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