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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ücretsiz HPV Aşısının Başlayacağını Duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ücretsiz HPV Aşısının Başlayacağını Duyurdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 19:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıkladı. 16 Mayıs'da başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulamasından 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri yararlanabilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yeni vaatlerini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yeni vaatlerini açıklamıştı.

İmamoğlu'nun açıkladığı vaatler arasında vatandaşlara yönelik pek çok sağlık hizmeti de bulunuyordu. Açıklanan vaatler arasında 'Smear ve HPV testi' de yer alıyordu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs'da başlayacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs'da başlayacağını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında 'Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz.'

Ücretsiz HPV aşısından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını İBB'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Ücretsiz HPV aşısından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını İBB'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynlerinin başvurabileceği form, İBB tarafından paylaşıldı.

Ücretsiz HPV aşısından yararlanmak isteyenlerin İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi ve belediyeden sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.

Ücretsiz HPV aşısından yararlanmak isteyenlerin İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi ve belediyeden sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.

İBB'nin başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

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