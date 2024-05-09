Selvi'nin Çıkışı Sonrası Osman Kavala'dan 'Yeniden Yargılanma' Talebi: 'Adalet Herkes İçin Değerlidir'
Selvi'nin Çıkışı Sonrası Osman Kavala'dan 'Yeniden Yargılanma' Talebi: 'Adalet Herkes İçin Değerlidir'
Önce gezi davası ardındansa 15 Temmuz darbe girişimi davası nedeniyle 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yeniden yargılanma talebinde bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın isimler arasında yer alan Abdulkadir Selvi'nin de yeniden yargılanması yönünde açıklamalarda bulunduğu önce Gezi Parkı davası ardındansa 15 Temmuz darbe girişimi davasından 2 bin 382 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'dan yeniden yargılanma talebi geldi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla talebini duyuran Kavala şu ifadeleri kullandı: 'Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir.
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.
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