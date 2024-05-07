AK Parti'de 'Osman Kavala'- 'FETÖ' Kavgası': 'Babasını Eşeliyorsun FETÖ Çıkıyor', 'Ciyak Ciyak Bağıracaklar'
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin son dönemlerde yazdığı yazılar AK Parti'nin içini karıştırdı. AK partili Mücahit Birinci'nin konuyla ilgili itirazını 'bilgisizce' olarak değerlendiren AK parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 'Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor' ifadelerini kullanmıştı.
Türkeş'e sosyal medya hesabından yanıt veren Birinci 'Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.' dedi.
Yerel seçimler sonrası AK Parti içerisinde başlayan tartışmalara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Son olarak partiye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin son dönemlerde Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yla ilgili yazılar kaleme alması parti içerisindeki ipleri gerdi.
Kavala'nın yeniden yargılanması tartışmalarıyla ilgili Sözcü'den gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş 'Kavala tahliye edilmeli mi?' sorusuna, 'Tahliye edilir edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir.' yanıtını verdikten sonra AK Partili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.
AK Partili Mücahit Birinci'yi kastederek 'Kavala’nın avukatlarının verdiği dilekçe) okumadan fikir beyan eden hukukçuya, daha da kötüsü, hukukçu olmayanlara, benim itirazım' diyen Türkeş, 'Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir… Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını (Yavuz Bahadıroğlu’nu kastediyor) eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz. Babası ismini değiştirmiş. FETÖ’cülüğünü unutturmaya çalışıyor. Kendisi de kendinden gayrı Amerikancı arıyor.' ifadeleriyle Birinci'ye yüklendi.
Türkeş'in açıklamalarına yanıt ise Mücahit Birinci'den aynı sertlikte yanıt geldi. Paylaşımına Türkeş ve Selvi'yi etiketleyen Birinci 'Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam' dedi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
'Bakın açık ve net söylüyorum:
Bu Kavala-Gezi işini kim kovalıyorsa, bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar.
Bunlar, bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır.
Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin.
En büyüğünden en küçüğüne, sonuç fark etmez.
“KAFALARI” ne kadar büyükse, ABD/AB, bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir.
FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları, FETÖ’nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir.
Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.'
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Duruuunnn! Aynı cenahtasınız yakışmıyor 😇
Yavuz Bahadıroğlu'nun gerçek adının Niyazi Birinci olduğunu da öğrendik.
ete para vermeyin. devam :D