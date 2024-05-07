AK Parti'de 'Osman Kavala'- 'FETÖ' Kavgası': 'Babasını Eşeliyorsun FETÖ Çıkıyor', 'Ciyak Ciyak Bağıracaklar'

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Bakın açık ve net söylüyorum:

Bu Kavala-Gezi işini kim kovalıyorsa, bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar.

Bunlar, bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır.

Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin.

En büyüğünden en küçüğüne, sonuç fark etmez.

“KAFALARI” ne kadar büyükse, ABD/AB, bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir.

FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları, FETÖ’nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir.

Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.'