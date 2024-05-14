Gidişi Lokmayla Olmuştu, Adaylığı da Lokmayla Karşılandı! Kadıköy'de Aziz Yıldırım İçin Lokma Dağıtıldı

Fenerbahçeli bir taraftar, Ali Koç karşısında adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım için Kadıköy'de lokma döktürdü. 2018 yılında seçimi kaybederek başkanlık görevinden ayrılan Yıldırım'ın arkasından yine lokma dökülmüştü.