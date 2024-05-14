Gidişi Lokmayla Olmuştu, Adaylığı da Lokmayla Karşılandı! Kadıköy'de Aziz Yıldırım İçin Lokma Dağıtıldı
Gidişi Lokmayla Olmuştu, Adaylığı da Lokmayla Karşılandı! Kadıköy'de Aziz Yıldırım İçin Lokma Dağıtıldı
Fenerbahçeli bir taraftar, Ali Koç karşısında adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım için Kadıköy'de lokma döktürdü. 2018 yılında seçimi kaybederek başkanlık görevinden ayrılan Yıldırım'ın arkasından yine lokma dökülmüştü.
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1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım 6 yıl aradan sonra Ali Koç karşısında adaylığını açıkladı. Yıldırım adaylığının yanı sıra Fenerbahçe'ye Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho’yu getireceğini de duyurdu.
Yıldırım'ın adaylık haberi taraftarda heyecan yarattı. Fenerbahçeli bir taraftar Kadıköy'de lokma döktürdü.
Videoda açıklama yapan taraftar 'Aziz Yıldırım’ın adaylığı için bugün Kadıköy’de lokmamız dökülmüştür. Allah kabul etsin' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada fotoğraf paylaşan başka bir taraftar daha Aziz Yıldırım ve Jose Mourinho'nun fotoğraflarını tezgahına asarak lokma dağıttı.
2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığını bırakan Aziz Yıldırım'ın arkasından da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lokma dökülmüştü.
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