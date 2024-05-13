Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına Aday Olmaya Karar Verdi
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına Aday Olmaya Karar Verdi
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım yeniden başkan olmaya karar verdi. Yıldırım, Sadettin Saran’ın çekildiği, Ali Koç’un yeniden aday olduğu seçimde başkan adayı olacak.
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1998 yılından 2018 yılına kadar 20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Aziz yıldırım, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için kollarını sıvadı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Kulübü başkanı olmak için seçimde aday olmaya karar verdi.
Geçtiğimiz günlerde de Sadettin Saran aday olacağını söylemiş ancak sonrasında Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan vazgeçmişti.
Şimdi Fenerbahçe’de yapılacak olan seçimde sarı lacivertli kulübün iki başkan adayı var: Ali Koç ve Aziz Yıldırım…
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