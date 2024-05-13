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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına Aday Olmaya Karar Verdi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına Aday Olmaya Karar Verdi

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.05.2024 - 18:00 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 18:13

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım yeniden başkan olmaya karar verdi. Yıldırım, Sadettin Saran’ın çekildiği, Ali Koç’un yeniden aday olduğu seçimde başkan adayı olacak. 

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1998 yılından 2018 yılına kadar 20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Aziz yıldırım, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için kollarını sıvadı.

1998 yılından 2018 yılına kadar 20 yıl Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Aziz yıldırım, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için kollarını sıvadı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Kulübü başkanı olmak için seçimde aday olmaya karar verdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Kulübü başkanı olmak için seçimde aday olmaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde de Sadettin Saran aday olacağını söylemiş ancak sonrasında Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan vazgeçmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Sadettin Saran aday olacağını söylemiş ancak sonrasında Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan vazgeçmişti.

Şimdi Fenerbahçe’de yapılacak olan seçimde sarı lacivertli kulübün iki başkan adayı var: Ali Koç ve Aziz Yıldırım…

Şimdi Fenerbahçe’de yapılacak olan seçimde sarı lacivertli kulübün iki başkan adayı var: Ali Koç ve Aziz Yıldırım…
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