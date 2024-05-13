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Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olsun? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olsun? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.05.2024 - 20:02 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 20:16

Fenrerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak olan seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. 

Bir yanda Fenerbahçe'nin 1998-2018 yılları arasında 20 yıl boyunca başkanlığını yapan Aziz Yıldırım...

Diğer yanda da 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını bitiren ancak başkan olduğu 6 yıllık süreçte istediği sportif başarıları bir türlü yakalayamayan Ali Koç... 

Şimdi söz sırası sizde... Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olsun? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

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Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak olan seçimde yeni başkan kim olsun?

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