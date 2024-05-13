Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olsun? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olsun? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Fenrerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak olan seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Bir yanda Fenerbahçe'nin 1998-2018 yılları arasında 20 yıl boyunca başkanlığını yapan Aziz Yıldırım...
Diğer yanda da 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını bitiren ancak başkan olduğu 6 yıllık süreçte istediği sportif başarıları bir türlü yakalayamayan Ali Koç...
Şimdi söz sırası sizde... Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olsun? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?
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Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak olan seçimde yeni başkan kim olsun?
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