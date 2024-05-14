İngiliz Boksör Sherif Lawal, İlk Profesyonel Maçında Ringde Öldü!
İngiliz Boksör Sherif Lawal, İlk Profesyonel Maçında Ringde Öldü!
İngiliz boksör Sherif Lawal (29), Londra’da çıktığı ilk profesyonel maçında hayatını kaybetti.
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Londra’da bulunan Harrow Leisure Centre’daki 6 rauntluk maçta Portekizli rakibi Malam Varela karşısına çıkan Sherif Lawal, maçın 4. raundunda aldığı darbenin ardından nakavt oldu.
BBC'nin aktardığına göre, Lawal yere yığıldıktan sonra ringe gelen doktorlar, boksöre 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı.
İlk tedavisi ring içinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Lawal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2018’den beri amatör boks yapan Sherif Lawal’ın profesyonel bir tecrübesi bulunmuyordu.
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