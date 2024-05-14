Kameralara Yansıdı: İstanbul'da Taksiye Binen Bir Kadın, Taksicinin Teklifi İle Şaşkına Döndü!
Kameralara Yansıdı: İstanbul'da Taksiye Binen Bir Kadın, Taksicinin Teklifi İle Şaşkına Döndü!
İstanbul'da bir taksici, trafik nedeniyle bir kadın yolcuyu otobüs durağına kadar bırakmayı teklif etti. Uygulama üzerinden taksi çağıran kadın yolcu neye uğradığını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İstanbul’da bir taksici, Beşiktaş'tan Suadiye’ye gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafik bahanesiyle götürmek istemedi.
Müşteri ile yaşanan tartışmada taksi sürücüsü, “Kadıköy’e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Beni yakına bırak dersen, ben seni bırakırım. Sonra yürürsün” sözleriyle yolcuyu şoke etti.
Taksici ile yolcunun ilginç diyaloğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İşte o anlar 👇
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Taksicilerin Allahı Kitabı namusu şerefi haysiyeti yoktur .
Yürümek yada otobüse binmek istese neden taksiye binsin akıl küpü taksici abim
Yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında taksici olayları çok olmuştu gasp cinayet vs falan o dönem bir şirkete iş görüşmesine gittim beklerken dergiler vardı bir... Devamını Gör