Apartmanın Bodrumunda Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift, Ev Sahibini Dövdü!

'Sonra bizi niye kovaladınız diye bana saldırıyorlar. Ben de kapıyı kapattım, kapıya tekme vurarak açtılar bana saldırdılar.

Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde. Şikayetçi oldum şu an karakoldalar şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum.

Bizi dövdükten sonra, yeğenim videoya çekiyordu. ‘Niye çekiyorsun’ diye evi taşlamaya başladılar.'