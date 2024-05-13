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Apartmanın Bodrumunda Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift, Ev Sahibini Dövdü!

Apartmanın Bodrumunda Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift, Ev Sahibini Dövdü!

Bodrum cinsel ilişki
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 16:05 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 16:16

Bayrampaşa’da bir binanın bodrum katında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen bir çifte apartman sakini kadın tepki gösterdi. Önce ev sahibine saldıran çift daha sonra evin camlarını taşladı. 

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Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilen haberde, olayın 11 Mayıs Cumartesi gecesi Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde yaşandığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilen haberde, olayın 11 Mayıs Cumartesi gecesi Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde yaşandığı bildirildi.

İddiaya göre, mahallede alkol alan bir gruptan ayrılan bir çift yakınlardaki bir binanın bodrum katına indi.

İddiaya göre, mahallede alkol alan bir gruptan ayrılan bir çift yakınlardaki bir binanın bodrum katına indi.

Bunu gören bina sakini Semra Özdemir, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti gitmeleri için uyardı.

Bunu gören bina sakini Semra Özdemir, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti gitmeleri için uyardı.

Uyardığı genç kadın, Özdemir’e tepki göstererek saldırmaya başladı. Genç kadın diğer kadın arkadaşıyla birlikte Özdemir’i darbetti.

Uyardığı genç kadın, Özdemir’e tepki göstererek saldırmaya başladı. Genç kadın diğer kadın arkadaşıyla birlikte Özdemir’i darbetti.

Ardından Özdemir’in yeğeni, sokakta taşkınlık yapan grubu cep telefonuyla kaydetmeye başladı. 

Grup, Özdemir’in yeğenine tehditler savurup evini taşladı. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri, Özdemir’e saldıran genç kadını gözaltına aldı.

Semra Özdemir, olay günü yaşananlarla ilgili şunları anlattı: "İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa’dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek. Uygunsuz vaziyette annem yakalıyor onları. Ben çıkıyorum dışarı, kovalıyorum onları."

Semra Özdemir, olay günü yaşananlarla ilgili şunları anlattı: "İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa’dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek. Uygunsuz vaziyette annem yakalıyor onları. Ben çıkıyorum dışarı, kovalıyorum onları."

'Sonra bizi niye kovaladınız diye bana saldırıyorlar. Ben de kapıyı kapattım, kapıya tekme vurarak açtılar bana saldırdılar. 

Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde. Şikayetçi oldum şu an karakoldalar şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum.

Bizi dövdükten sonra, yeğenim videoya çekiyordu. ‘Niye çekiyorsun’ diye evi taşlamaya başladılar.'

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Olay yerinden görüntüler 👇

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