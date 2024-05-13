'Delil Yok' Diye Salıverilen Baba, Kızını İstismar Ettiğini İki Yıl Sonra İtiraf Etti
'Delil Yok' Diye Salıverilen Baba, Kızını İstismar Ettiğini İki Yıl Sonra İtiraf Etti
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2019 yılında 7 yaşında olan bir kız çocuğu, öğrenme güçlüğü çektiği görülünce annesi tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü’ne götürüldü.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Hakan P. (56) ve ağabey Hacı P. (25) hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
Mahkeme, 2022 yılında dosyayı karara bağladı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın muhalefetine rağmen, iki üye hâkimin oyuyla baba ve abi hakkında beraat kararı verildi.
Küçük kızın avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Bu süreçte herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.
Baba Hakan P., 7 Mayıs 2024’te mahkemeye gönderdiği dilekçede suçunu itiraf etti ve şu ifadeleri kullandı: “Mağdur olan öz kızıma yapmış olduğum cinsel istismar eylemleri nedeniyle pişmanım. Suçtan kurtulmak için savcılık ve mahkemede inkâr ettim. Lakin her geçen gün yaşadığım vicdan azabı beni kahretmektedir. Üzerime atılı suçu işledim. Cezamı çekmeye razıyım.”
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