'Delil Yok' Diye Salıverilen Baba, Kızını İstismar Ettiğini İki Yıl Sonra İtiraf Etti

Kararda özetle, “Mağdurenin beyanlarının çelişkili ve yüzeysel olduğu, sanık babanın boşandığı eski eşiyle husumetin devam ettiği, sanık abi ile annesi arasında mal mülk nedeni ile husumet bulunduğu, mağdurun soyut beyanı dışında iddiayı destekleyen tanık beyanı, kamera kaydı gibi delil bulunmadığı, mahkûmiyete yeter her türlü şüpheden uzak somut ve inandırıcı delil elde edilemediği” belirtildi.