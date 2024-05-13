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'Delil Yok' Diye Salıverilen Baba, Kızını İstismar Ettiğini İki Yıl Sonra İtiraf Etti

'Delil Yok' Diye Salıverilen Baba, Kızını İstismar Ettiğini İki Yıl Sonra İtiraf Etti

çocuk istismarı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 10:15

7 yaşındaki kızını istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan bir baba, ‘tanık ve kamera kaydı’ yok denilerek beraat ettirilmesinden iki yıl sonra suçunu itiraf etti. 

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2019 yılında 7 yaşında olan bir kız çocuğu, öğrenme güçlüğü çektiği görülünce annesi tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü’ne götürüldü.

2019 yılında 7 yaşında olan bir kız çocuğu, öğrenme güçlüğü çektiği görülünce annesi tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü’ne götürüldü.

Yapılan muayenede küçük kızın istismar edildiğine dair bilgi annesi ile paylaşıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Hakan P. (56) ve ağabey Hacı P. (25) hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Hakan P. (56) ve ağabey Hacı P. (25) hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme, 2022 yılında dosyayı karara bağladı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın muhalefetine rağmen, iki üye hâkimin oyuyla baba ve abi hakkında beraat kararı verildi.

Mahkeme, 2022 yılında dosyayı karara bağladı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın muhalefetine rağmen, iki üye hâkimin oyuyla baba ve abi hakkında beraat kararı verildi.

Kararda özetle, “Mağdurenin beyanlarının çelişkili ve yüzeysel olduğu, sanık babanın boşandığı eski eşiyle husumetin devam ettiği, sanık abi ile annesi arasında mal mülk nedeni ile husumet bulunduğu, mağdurun soyut beyanı dışında iddiayı destekleyen tanık beyanı, kamera kaydı gibi delil bulunmadığı, mahkûmiyete yeter her türlü şüpheden uzak somut ve inandırıcı delil elde edilemediği” belirtildi.

Küçük kızın avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Bu süreçte herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

Küçük kızın avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Bu süreçte herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

Baba Hakan P., 7 Mayıs 2024’te mahkemeye gönderdiği dilekçede suçunu itiraf etti ve şu ifadeleri kullandı: “Mağdur olan öz kızıma yapmış olduğum cinsel istismar eylemleri nedeniyle pişmanım. Suçtan kurtulmak için savcılık ve mahkemede inkâr ettim. Lakin her geçen gün yaşadığım vicdan azabı beni kahretmektedir. Üzerime atılı suçu işledim. Cezamı çekmeye razıyım.”

Baba Hakan P., 7 Mayıs 2024’te mahkemeye gönderdiği dilekçede suçunu itiraf etti ve şu ifadeleri kullandı: “Mağdur olan öz kızıma yapmış olduğum cinsel istismar eylemleri nedeniyle pişmanım. Suçtan kurtulmak için savcılık ve mahkemede inkâr ettim. Lakin her geçen gün yaşadığım vicdan azabı beni kahretmektedir. Üzerime atılı suçu işledim. Cezamı çekmeye razıyım.”

Sanık baba, 9 Mayıs 2024’te mahkemeye sunduğu başka bir dilekçede ise oğlunun da söz konusu suçu işlediğine ilişkin ihbarda bulundu. 

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