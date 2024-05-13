Meteoroloji'den 16 İl İçin Sarı Kodlu Hava Durumu Uyarısı: Tüm Yurtta Yağış Var!
Meteoroloji'den 16 İl İçin Sarı Kodlu Hava Durumu Uyarısı: Tüm Yurtta Yağış Var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bugün tüm yurtta yağış hakim olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MGM'nin paylaşımı 👇
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