Görüş Bildir
Haberler
Spor
Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Güler Rüzgarı: Perez'in Hemen Yanında... İspanyolca Konuştu!

Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Güler Rüzgarı: Perez'in Hemen Yanında... İspanyolca Konuştu!

arda güler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 14:58 Son Güncelleme: 12.05.2024 - 15:03

Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında da en öne çıkan isimlerden biri oldu. 

Arda Güler, şampiyonluk pozunda Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hemen yanında yer aldı. 19 yaşındaki Arda Güler, şampiyonluk otobüsünün üzerinde İspanyolca röportaj verdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

İspanya LaLiga'da 36. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de kupa sevinci yaşanıyor. Madrid ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk pozunda milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hemen yanında yer aldı.

İspanya LaLiga'da 36. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de kupa sevinci yaşanıyor. Madrid ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk pozunda milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hemen yanında yer aldı.

Fotoğraf kısa süre içerisinde birçok beğeni aldı.

Arda Güler'in şampiyonluk turunda İspanyolca konuşması da sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Arda Güler'in şampiyonluk turunda İspanyolca konuşması da sosyal medyada bir anda gündem oldu.

19 yaşındaki Arda Güler, henüz 1 sezon oynadığı İspanya'da dil problemini de kısa zamanda çözmüş gözüküyor 👇

Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Arda Güler için "Türk elmas burada" ifadelerini kullanması da sosyal medyada en öne çıkan anlardan biri oldu.

Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Arda Güler için "Türk elmas burada" ifadelerini kullanması da sosyal medyada en öne çıkan anlardan biri oldu.

Buyrun o anları da izliyoruz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
10
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın