Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Güler Rüzgarı: Perez'in Hemen Yanında... İspanyolca Konuştu!

Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında da en öne çıkan isimlerden biri oldu.

Arda Güler, şampiyonluk pozunda Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hemen yanında yer aldı. 19 yaşındaki Arda Güler, şampiyonluk otobüsünün üzerinde İspanyolca röportaj verdi.