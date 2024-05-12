Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Güler Rüzgarı: Perez'in Hemen Yanında... İspanyolca Konuştu!
Şampiyonluk Kutlamalarında Arda Güler Rüzgarı: Perez'in Hemen Yanında... İspanyolca Konuştu!
Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında da en öne çıkan isimlerden biri oldu.
Arda Güler, şampiyonluk pozunda Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hemen yanında yer aldı. 19 yaşındaki Arda Güler, şampiyonluk otobüsünün üzerinde İspanyolca röportaj verdi.
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İspanya LaLiga'da 36. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de kupa sevinci yaşanıyor. Madrid ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk pozunda milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hemen yanında yer aldı.
Arda Güler'in şampiyonluk turunda İspanyolca konuşması da sosyal medyada bir anda gündem oldu.
19 yaşındaki Arda Güler, henüz 1 sezon oynadığı İspanya'da dil problemini de kısa zamanda çözmüş gözüküyor 👇
Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Arda Güler için "Türk elmas burada" ifadelerini kullanması da sosyal medyada en öne çıkan anlardan biri oldu.
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