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Gazeteci Fatih Portakal, Emekli Maaşı Zam Oranını Açıkladı: "Bunu Bir Kenara Yazabilirsiniz"

Gazeteci Fatih Portakal, Emekli Maaşı Zam Oranını Açıkladı: "Bunu Bir Kenara Yazabilirsiniz"

Emekli Zammı Emekli Maaşı fatih portakal
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 14:05

Gazeteci Fatih Portakal, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla ilgili yüzde 25'lik bir oran verdi ve “Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz” ifadelerini kullandı. 

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31 Mart seçimlerinde iktidar partisine büyük oy kaybı yaşattığı düşünülen emekli zamlarıyla ilgili dikkat çeken bir kulis haberi geldi.

31 Mart seçimlerinde iktidar partisine büyük oy kaybı yaşattığı düşünülen emekli zamlarıyla ilgili dikkat çeken bir kulis haberi geldi.

Emekli zamları 6 aylık enflasyon rakamları sonucunda SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zamları ortaya çıkacak.

Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV canlı yayında “Emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu” diyerek emekli maaşı zammıyla ilgili kulis bilgileri aktardı.

Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV canlı yayında “Emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu” diyerek emekli maaşı zammıyla ilgili kulis bilgileri aktardı.

Fatih Portakal, “Emekli maaş zammı yüzde 25 net. Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz" dedi ve şöyle devam etti: 👇

Fatih Portakal, “Emekli maaş zammı yüzde 25 net. Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz" dedi ve şöyle devam etti: 👇

'Emekliler enflasyon farkından doğan zamları alacaklar. Onu malum biliyorsunuz. O verilen bir şey değil, hak ediyor emekliler. 

"Yani şöyle düşünün 10.000 TL alıyorsanız yüzde 25'i 12.500 TL olarak temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak. Tabii ekstra bir refah geliri beklemeyin. Onun olacağını tahmin etmiyorum."

"Yani şöyle düşünün 10.000 TL alıyorsanız yüzde 25'i 12.500 TL olarak temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak. Tabii ekstra bir refah geliri beklemeyin. Onun olacağını tahmin etmiyorum."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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