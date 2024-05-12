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Anket: AK Parti Emekli Maaşı Zammı Yapsaydı Seçimi Kazanabilir miydi?

Anket: AK Parti Emekli Maaşı Zammı Yapsaydı Seçimi Kazanabilir miydi?

Emekli Zammı anket
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 12:26

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçim sonuçlarında emekli maaşlarına zam yapılmamasının etkisine dair anket yapıldı. Metropoll tarafından yapılan ankete göre, emekli maaşlarına zam yapılsaydı seçimin kaderi AK Parti lehine değişebilirdi. 

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CHP, 31 Mart seçimlerinde 1977 yılından sonra ilk kez birinci parti konumuna yükselmişti. İktidardaki, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim mağlubiyetini aldı.

CHP, 31 Mart seçimlerinde 1977 yılından sonra ilk kez birinci parti konumuna yükselmişti. İktidardaki, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim mağlubiyetini aldı.

AK Parti'nin seçim mağlubiyetinde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen en düşük emekli maaşının 10 bin lirada bırakılmasının çok etkili olduğu fikri öne çıktı.

AK Parti'nin seçim mağlubiyetinde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen en düşük emekli maaşının 10 bin lirada bırakılmasının çok etkili olduğu fikri öne çıktı.

Metropoll Araştırma, "Emekli maaşına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?" diye sordu.

Metropoll Araştırma, "Emekli maaşına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?" diye sordu.

Anket, 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 48,2'si 'evet, çıkardı' dedi. 

'Hayır, çıkmazdı' diyenlerin oranı ise yüzde 45,9'da kaldı.

Metropoll Araştırma'nın emekli anketine ilişkin sonuçlar 👇

Metropoll Araştırma'nın emekli anketine ilişkin sonuçlar 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AK Parti emekli seçimlere iddialı bir emekli maaşı zammıyla girseydi birinci parti olabilir miydi? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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