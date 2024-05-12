Anket: AK Parti Emekli Maaşı Zammı Yapsaydı Seçimi Kazanabilir miydi?
Anket: AK Parti Emekli Maaşı Zammı Yapsaydı Seçimi Kazanabilir miydi?
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CHP, 31 Mart seçimlerinde 1977 yılından sonra ilk kez birinci parti konumuna yükselmişti. İktidardaki, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim mağlubiyetini aldı.
AK Parti'nin seçim mağlubiyetinde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen en düşük emekli maaşının 10 bin lirada bırakılmasının çok etkili olduğu fikri öne çıktı.
Metropoll Araştırma, "Emekli maaşına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?" diye sordu.
Metropoll Araştırma'nın emekli anketine ilişkin sonuçlar 👇
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