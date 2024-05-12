Anket: AK Parti Emekli Maaşı Zammı Yapsaydı Seçimi Kazanabilir miydi?

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçim sonuçlarında emekli maaşlarına zam yapılmamasının etkisine dair anket yapıldı. Metropoll tarafından yapılan ankete göre, emekli maaşlarına zam yapılsaydı seçimin kaderi AK Parti lehine değişebilirdi.