Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Suriyeliler Türkiye'de Parti Kurabilir"
Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Suriyeliler Türkiye'de Parti Kurabilir"
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'deki Suriyeli sayısının çok hızlı arttığını, bir müddet sonra bir Suriyeli partisinin ortaya çıkabileceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Siz görmeseniz bile çocuklarınız Suriyeli Cumhurbaşkanı görür" açıklaması, KAFA TV'deki programda İlber Ortaylı'ya soruldu.
İlber Ortaylı, Suriyelilerin Türkiye'de doğum oranlarının yüksek olduğunu, az çocuk yapan Suriyelilerin ise başka ülkelere gittiğini söyledi.
İlber Ortaylı programda, “Suriyelilerin nüfusu çok artıyor. Bir müddet sonra parti kurabilirler buna emin olun başka göçmenlere benzemezler” ifadelerini kullandı.
Suriye'de hiçbir zaman vatan mefhumu olmadığını dile getiren Ortaylı, nepotizm oranlarının toplum içinde yüksek olduğunu ve Suriyelilerin Türkiye içindeki bir siyasi parti içinde de kendine yer bulabileceğini savundu.
İlber Ortaylı'nın açıklamaları (4:22-7:32) 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın