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Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Suriyeliler Türkiye'de Parti Kurabilir"

Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Suriyeliler Türkiye'de Parti Kurabilir"

İlber Ortaylı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 11:36 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 11:52

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'deki Suriyeli sayısının çok hızlı arttığını, bir müddet sonra bir Suriyeli partisinin ortaya çıkabileceğini söyledi. 

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Siz görmeseniz bile çocuklarınız Suriyeli Cumhurbaşkanı görür" açıklaması, KAFA TV'deki programda İlber Ortaylı'ya soruldu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Siz görmeseniz bile çocuklarınız Suriyeli Cumhurbaşkanı görür" açıklaması, KAFA TV'deki programda İlber Ortaylı'ya soruldu.

İlber Ortaylı, Suriyelilerin Türkiye'de doğum oranlarının yüksek olduğunu, az çocuk yapan Suriyelilerin ise başka ülkelere gittiğini söyledi.

İlber Ortaylı, Suriyelilerin Türkiye'de doğum oranlarının yüksek olduğunu, az çocuk yapan Suriyelilerin ise başka ülkelere gittiğini söyledi.

İlber Ortaylı programda, “Suriyelilerin nüfusu çok artıyor. Bir müddet sonra parti kurabilirler buna emin olun başka göçmenlere benzemezler” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı programda, “Suriyelilerin nüfusu çok artıyor. Bir müddet sonra parti kurabilirler buna emin olun başka göçmenlere benzemezler” ifadelerini kullandı.

Suriye'de hiçbir zaman vatan mefhumu olmadığını dile getiren Ortaylı, nepotizm oranlarının toplum içinde yüksek olduğunu ve Suriyelilerin Türkiye içindeki bir siyasi parti içinde de kendine yer bulabileceğini savundu.

Suriye'de hiçbir zaman vatan mefhumu olmadığını dile getiren Ortaylı, nepotizm oranlarının toplum içinde yüksek olduğunu ve Suriyelilerin Türkiye içindeki bir siyasi parti içinde de kendine yer bulabileceğini savundu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

İlber Ortaylı'nın açıklamaları (4:22-7:32) 👇

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