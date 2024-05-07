Uluslararası Göç Örgütü Rapor Paylaştı: En Fazla Mültecinin Yaşadığı Ülke Belli Oldu
Uluslararası Göç Örgütü Rapor Paylaştı: En Fazla Mültecinin Yaşadığı Ülke Belli Oldu
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke oldu.
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’nu yayınladı.
Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı üke. Türkiye’deki yaklaşık 3,6 milyon mültecinin çoğunluğu Suriyeliler oluşturuyor.
Suriye-Türkiye mülteci koridoru en fazla mülteci akının olduğu ikinci koridor.
En fazla mülteci barındıran beş ülkenin 2005-2022 arasındaki grafiği ise şu şekilde 👇
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