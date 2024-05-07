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Uluslararası Göç Örgütü Rapor Paylaştı: En Fazla Mültecinin Yaşadığı Ülke Belli Oldu

Uluslararası Göç Örgütü Rapor Paylaştı: En Fazla Mültecinin Yaşadığı Ülke Belli Oldu

Mülteci
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 17:29

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke oldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’nu yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’nu yayınladı.

Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı üke. Türkiye’deki yaklaşık 3,6 milyon mültecinin çoğunluğu Suriyeliler oluşturuyor.

Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı üke. Türkiye’deki yaklaşık 3,6 milyon mültecinin çoğunluğu Suriyeliler oluşturuyor.

Kaynak

Suriye-Türkiye mülteci koridoru en fazla mülteci akının olduğu ikinci koridor.

Suriye-Türkiye mülteci koridoru en fazla mülteci akının olduğu ikinci koridor.

Meksika-ABD ise en çok mültecinin geçtiği koridor.

En fazla mülteci barındıran beş ülkenin 2005-2022 arasındaki grafiği ise şu şekilde 👇

En fazla mülteci barındıran beş ülkenin 2005-2022 arasındaki grafiği ise şu şekilde 👇

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