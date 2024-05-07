"Türkiye Nasıl Yönetiliyor?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar!
"Türkiye Nasıl Yönetiliyor?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar!
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Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması’na katılanlara, "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusu yöneltildi.
Araştırmaya katılanların yüzde yüzde 57’si Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade etti. Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenler Mart 2024’te yüzde 51,5 seviyesindeydi.
Yöneylem Araştırma'nın 26 ilde 2 bin 222 görüşmeyle yaptığı anketin sonuçları şöyle 👇
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İyi yönetiliyor diyenlerin çocukluğuna inilseydi keşke. Nasıl bir travma sebebiyle bu hale geldiklerini öğrenirdik.
yönetenler ve yakın çevreleri için gayet güzel işlerin çıktığı gerçeğini kabul etmekle beraber çemberin dışındaki kalanların Aziz Nesin'in bahsettiği konu ha... Devamını Gör
anlatmaya gerek yok,ülkenin durumu belli