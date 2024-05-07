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"Türkiye Nasıl Yönetiliyor?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar!

"Türkiye Nasıl Yönetiliyor?" Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar!

anket
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 16:54

Yöneylem Araştırma, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde seçmene 'Sizce Türkiye nasıl yönetiliyor?' sorusunu yöneltti. Seçim sonrası Türkiye'nin kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranında ciddi artış oldu. 

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Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması’na katılanlara, "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusu yöneltildi.

Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması’na katılanlara, "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya katılanların yüzde yüzde 57’si Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade etti. Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenler Mart 2024’te yüzde 51,5 seviyesindeydi.

Araştırmaya katılanların yüzde yüzde 57’si Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade etti. Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenler Mart 2024’te yüzde 51,5 seviyesindeydi.

Anketin değerlendirme kısmında şu ifadeler yer aldı: 

'Bir buçuk aylık bir zaman diliminde 5,5 puanlık artış Türkiye’de 31 Mart sonrasında oluşan yeni siyasi atmosferle ilişkilendirilebilir.'

Yöneylem Araştırma'nın 26 ilde 2 bin 222 görüşmeyle yaptığı anketin sonuçları şöyle 👇

Yöneylem Araştırma'nın 26 ilde 2 bin 222 görüşmeyle yaptığı anketin sonuçları şöyle 👇

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Bozkurt

İyi yönetiliyor diyenlerin çocukluğuna inilseydi keşke. Nasıl bir travma sebebiyle bu hale geldiklerini öğrenirdik.

Kılıç

yönetenler ve yakın çevreleri için gayet güzel işlerin çıktığı gerçeğini kabul etmekle beraber çemberin dışındaki kalanların Aziz Nesin'in bahsettiği konu ha... Devamını Gör

Popular Girl827

anlatmaya gerek yok,ülkenin durumu belli