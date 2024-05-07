İstanbul'da Özel Okulda Öğrenci Müdürü Vurdu! Kanlar İçinde Yerde Kaldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu bir öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasını basarak silahla 5 el ateş etti. Okul müdürü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.