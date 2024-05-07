Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul'da Özel Okulda Öğrenci Müdürü Vurdu! Kanlar İçinde Yerde Kaldı

İstanbul'da Özel Okulda Öğrenci Müdürü Vurdu! Kanlar İçinde Yerde Kaldı

Cinayet Özel Okul
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 14:42 Son Güncelleme: 07.05.2024 - 14:47

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu bir öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasını basarak silahla 5 el ateş etti. Okul müdürü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Akıllara durgunluk veren olay, 7 Mayıs 2024'te saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

Akıllara durgunluk veren olay, 7 Mayıs 2024'te saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Kaynak

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito...

Öğrencileri bile ne hale getirdi ülke !