AK Parti'de Mülakatlı Öğretmen Ataması Çatlağı: "Bürokrasiye Teslim Olundu"
AK Parti'de Mülakatlı Öğretmen Ataması Çatlağı: "Bürokrasiye Teslim Olundu"
AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatın kaldırılacağını açıklamasına rağmen öğretmen atamalarının mülakatla yapılacağının duyurulmasına tepki gösterdi. Tayyar, 'Bürokratik oligarşiyi yıkmak üzere yola çıkan AK Parti, başlangıçta mesafe aldı ama son yıllarında teslim oldu' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerine yer vermişti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak.
Öğretmen atamalarında mülakatın devam etmesine Eski AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.
Mülakat ve bürokrasi konusunda Turgut Özallı yıllara bir gönderme yapan Tayyar, "Cumhurbaşkanımız mülakatın kaldırılacağını açıklıyor ama direniyorlar, söz hükümsüz kalıyor. Üzülerek ifade edeyim, bürokratik oligarşiyi yıkmak üzere yola çıkan AK Parti, başlangıçta mesafe aldı ama son yıllarında teslim oldu" dedi.
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