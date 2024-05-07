AK Parti'de Mülakatlı Öğretmen Ataması Çatlağı: "Bürokrasiye Teslim Olundu"

AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatın kaldırılacağını açıklamasına rağmen öğretmen atamalarının mülakatla yapılacağının duyurulmasına tepki gösterdi. Tayyar, 'Bürokratik oligarşiyi yıkmak üzere yola çıkan AK Parti, başlangıçta mesafe aldı ama son yıllarında teslim oldu' ifadelerini kullandı.