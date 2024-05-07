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Galatasaray-Fenerbahçe Maçı İçin Taraftar Kararı: 2 bin 400 Misafir Takım Seyircisi Alınacak

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı İçin Taraftar Kararı: 2 bin 400 Misafir Takım Seyircisi Alınacak

Fenerbahçe galatasaray
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 12:19 Son Güncelleme: 07.05.2024 - 12:37

Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına izin verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, 'Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir' ifadeleri yer aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyirci kararı verildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyirci kararı verildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verdi.

Kaynak

Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraay deplasmanında takımlarının yanında yer alacak.

Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraay deplasmanında takımlarının yanında yer alacak.

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