Galatasaray-Fenerbahçe Maçı İçin Taraftar Kararı: 2 bin 400 Misafir Takım Seyircisi Alınacak
Galatasaray-Fenerbahçe Maçı İçin Taraftar Kararı: 2 bin 400 Misafir Takım Seyircisi Alınacak
Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 'Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir' ifadeleri yer aldı.
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyirci kararı verildi.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verdi.
Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraay deplasmanında takımlarının yanında yer alacak.
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