Hatayspor Kalecisi Erce Kardeşler İsyan Etti: "5 Aydır Kaşar Ekmek Yiyoruz, Basketbol İdmanı Yapıyoruz"
Hatayspor Kalecisi Erce Kardeşler İsyan Etti: "5 Aydır Kaşar Ekmek Yiyoruz, Basketbol İdmanı Yapıyoruz"
Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, 'Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Bir futbol takımı, basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. 5 aydır, kaşar ekmek yiyoruz. Tek isteğim, ligde kalabilmek...' ifadeleriyle gündem yarattı.
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Atakaş Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından Hatayspor'un yaşadığı zorluklara ilişkin gündem yaratan açıklamalar yaptı.
Erce Kardeşler'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: "Gerçekten biz sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı, tesisimiz olmadı, paramız olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. "
"Ben 30 yaşındayım, 10-11 yıldır futbol oynuyorum. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. "
''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması."
"Volkan hoca da bu yüzden gitti, yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Yeri geldi baba oldu, abi oldu. Biz şu an burada bu sahaya çıkabiliyorsak Volkan Demirel sayesindedir."
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