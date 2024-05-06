Hatayspor Kalecisi Erce Kardeşler İsyan Etti: "5 Aydır Kaşar Ekmek Yiyoruz, Basketbol İdmanı Yapıyoruz"

Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, 'Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Bir futbol takımı, basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. 5 aydır, kaşar ekmek yiyoruz. Tek isteğim, ligde kalabilmek...' ifadeleriyle gündem yarattı.