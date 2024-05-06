Polis Amiri Sarhoş Bir Şekilde Makam Aracıyla Kaza Yapmış!
Polis Amiri Sarhoş Bir Şekilde Makam Aracıyla Kaza Yapmış!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, S.Ö.'nün nisan ayında Tunceli'ye tayini çıktı.
Doğu görevini yapacak olan S.Ö. şube müdürlüğüne ait Wolkswagen T-Roc marka aracı ise şubeye teslim etmeyerek kullanmaya devam etti.
HalkTV'nin aktardığına göre, S.Ö. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü, Çamlıca gişelerinde bir kadın sürücünün otomobiline arkadan çarptı.
Olay yerine trafik polisleri çağırıldı. Trafik polisleri S.Ö.'nün 200 promil alkollü olduğunu tespit etti.
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şu makam aracı olayları kaldırılsın artık. makam aracı olmasın hiç kimsede
Sarı taksiye binsinler amk . Fişleri ay sonu alırsınız devletten . Nedir lan bu herkeste makam aracı var !
Bardağa dolu tarafından bakın... Polisler müdür falan dinlememis görevini yapmış...
Şu "makam aracı" kavramını bir baştan elden geçirmek lazım.
emniyet müdürünün bile makamı var.... benim bildiğim makam, koskoca kurumda 1 tane olur...