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Polis Amiri Sarhoş Bir Şekilde Makam Aracıyla Kaza Yapmış!

Polis Amiri Sarhoş Bir Şekilde Makam Aracıyla Kaza Yapmış!

Polis Kaza
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 08:40

İstanbul Emniyeti’nde önemli bir görevde bulunan S.Ö.'nün tayini çıkmasına rağmen teslim etmemekte ısrar ettiği makam aracıyla kaza yaptığı öğrenildi. S.Ö.'nün ayrıca kaza sırasında alkollü olduğu iddia ediliyor. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, S.Ö.'nün nisan ayında Tunceli'ye tayini çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, S.Ö.'nün nisan ayında Tunceli'ye tayini çıktı.

Doğu görevini yapacak olan S.Ö. şube müdürlüğüne ait Wolkswagen T-Roc marka aracı ise şubeye teslim etmeyerek kullanmaya devam etti.

Doğu görevini yapacak olan S.Ö. şube müdürlüğüne ait Wolkswagen T-Roc marka aracı ise şubeye teslim etmeyerek kullanmaya devam etti.

HalkTV'nin aktardığına göre, S.Ö. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü, Çamlıca gişelerinde bir kadın sürücünün otomobiline arkadan çarptı.

HalkTV'nin aktardığına göre, S.Ö. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü, Çamlıca gişelerinde bir kadın sürücünün otomobiline arkadan çarptı.

S.Ö. iddiaya göre resmi bir işlem yapılmaması için kadından ricacı oldu ancak kadın bunu kabul etmedi.

Kaynak

Olay yerine trafik polisleri çağırıldı. Trafik polisleri S.Ö.'nün 200 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Olay yerine trafik polisleri çağırıldı. Trafik polisleri S.Ö.'nün 200 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Olaya ilişkin HalkTV'ye açıklamalarda bulunan S.Ö. şunları söyledi: 

  • “Şubenin aracının ufak tefek eksikleri vardı. Onu tamamlayıp aracı öyle teslim edecektim.

  • Alkollü olduğum doğru değil. Ben ayrıca doktordan alkole ilişkin bir rapor aldım. 

  • Hakkımdaki soruşturma dosyalarına bu raporu sunacağım.”

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Emre Idemci

şu makam aracı olayları kaldırılsın artık. makam aracı olmasın hiç kimsede

serhad bayra

Sarı taksiye binsinler amk . Fişleri ay sonu alırsınız devletten . Nedir lan bu herkeste makam aracı var !

ikiru gai

Bardağa dolu tarafından bakın... Polisler müdür falan dinlememis görevini yapmış...

Söyledim gitti

Şu "makam aracı" kavramını bir baştan elden geçirmek lazım.

beybi shark

emniyet müdürünün bile makamı var.... benim bildiğim makam, koskoca kurumda 1 tane olur...