Polis Amiri Sarhoş Bir Şekilde Makam Aracıyla Kaza Yapmış!

İstanbul Emniyeti’nde önemli bir görevde bulunan S.Ö.'nün tayini çıkmasına rağmen teslim etmemekte ısrar ettiği makam aracıyla kaza yaptığı öğrenildi. S.Ö.'nün ayrıca kaza sırasında alkollü olduğu iddia ediliyor.