MEB Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 20 Bin Yeni Öğretmen Atanacak
MEB Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 20 Bin Yeni Öğretmen Atanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılında toplam 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Atamalarda yüzde 50 KPSS puan, yüzde 50 mülakat puanı baz alınacak. Bakan Tekin, atanacak öğretmenlerin branşlarını da duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında 2024 yılı öğretmen atama takvimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, öğretmen atamasında en çok alım yapılacak branşları duyurarak, "Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968" ifadelerini kullandı.
Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50-yüzde 50; yani KPSS skorunun yüzde 50'si, mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.” dedi.
Bakan ayrıca, “Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini de kullandı.
20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.
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