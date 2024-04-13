Öğretmenlik Hakkında Linç Edilmeyi Göze Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılar
Öğretmenlik Hakkında Linç Edilmeyi Göze Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılar
Son dönemde sosyal medyada 'linç edilecek fikirler' akımı gündemde biliyorsunuz ki. Gelin bu sefer de öğretmenlik hakkında linç edilecekleri fikirlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
@TRogretmen isimli sosyal medya kullanıcısının "Öğretmenlik-MEB hakkında söylerseniz linç olabileceğiniz bir düşüncenizi yoruma yazınız.✍🏼" paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Sizin öğretmenlik hakkında linç edileceğini düşündüğünüz bir fikriniz var mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda