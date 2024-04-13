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Öğretmenlik Hakkında Linç Edilmeyi Göze Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılar

Öğretmenlik Hakkında Linç Edilmeyi Göze Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılar

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.04.2024 - 22:05

Son dönemde sosyal medyada 'linç edilecek fikirler' akımı gündemde biliyorsunuz ki. Gelin bu sefer de öğretmenlik hakkında linç edilecekleri fikirlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!

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@TRogretmen isimli sosyal medya kullanıcısının "Öğretmenlik-MEB hakkında söylerseniz linç olabileceğiniz bir düşüncenizi yoruma yazınız.✍🏼" paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından yorum geldi.

@TRogretmen isimli sosyal medya kullanıcısının "Öğretmenlik-MEB hakkında söylerseniz linç olabileceğiniz bir düşüncenizi yoruma yazınız.✍🏼" paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından yorum geldi.
twitter.com

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻
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twitter.com

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Sizin öğretmenlik hakkında linç edileceğini düşündüğünüz bir fikriniz var mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Sizin öğretmenlik hakkında linç edileceğini düşündüğünüz bir fikriniz var mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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