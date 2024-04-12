Denizden Çıktıktan Sonra Hamburger Yemenin Sınıfsal Olduğunu Düşünen Kullanıcı Timeline'ı İkiye Böldü!
Denizden Çıktıktan Sonra Hamburger Yemenin Sınıfsal Olduğunu Düşünen Kullanıcı Timeline'ı İkiye Böldü!
Özellikle de maddiyatla ilgili bazı durumların sınıfsal ayrıcalık olduğu şüphesiz bir gerçek. Peki sizce denizden çıktıktan sonra hamburger yemek de sınıfsal mıdır?
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Birçoğumuz sınıfsal farklılıklardan dolayı çocukluğumuzdan bu yana birçok isteğimize erişememişizdir. Çocukluğumuzun pahalı oyuncakları, yiyecekleri ve mekanları bazılarımız için hep bir hayal olarak kalmıştır.
Sınıfsal ayrılık temalı paylaşımların son dönemlerde sosyal medyada sık sık gündem olduğunu mutlaka görmüşsünüzdür. Kimi paylaşımların gerçekten çoğunluk için sınıfsal olarak nitelendirilirken kimilerinin de biraz abartı bulunduğuna da denk gelmişsinizdir.
Bir sosyal medya kullanıcısının denizden çıktıktan sonra hamburger yemenin sınıfsal olduğunu söylemesi de timeline'ı resmen ikiye böldü.
Gelin denizden çıktıktan sonra hamburger yemenin sınıfsal olup olmadığına dair gelen yorumlara birlikte bakalım!
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Sizce hamburger yemek sınıfsal mı? Yorumlarda buluşalım!
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