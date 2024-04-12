Eski Günlerin Kıymetlileri, Şimdinin Nostaljisi: Görünce İçinizi Dışınızı Huzurla Dolduracak 20 Oyuncak!
Eski Günlerin Kıymetlileri, Şimdinin Nostaljisi: Görünce İçinizi Dışınızı Huzurla Dolduracak 20 Oyuncak!
Cep telefonu veya tablet değildi ama küçükken bizim de elimizden düşürmediğimiz, kafayı takıp saatlerce oyalandığımız oyuncaklar vardı... Gelin, şimdilerde bulup oynamaya kalksak 'bu ne ya?' sorusunu mutlaka alacağımız, buram buram nostalji ve huzur kokan oyuncaklara beraber bakalım!
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1. Küçücükler ama saatlerce oyalarlardı: misketler!
2. Bir dönem en yakın arkadaşımızdı, hatta iki tane Furby'i yan yana koyunca kendi aralarında konuşurlardı...
3. Oyuncak bebek aşığı kız çocuklarının koleksiyonunu yapmak istediği bebekti: Lahana bebek!
4. Biraz delirtirdi ama hepimize inatla deneyip başarmayı öğretti: Su oyunu!
5. Özellikle yaz akşamlarında elimizden düşmezdi. Tatile çıkarılan çocuklara almaktan en çok çekinilen ama aslında anne babaları da eğlendiren oyuncaktı: Lazer!
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6. Ritm bir kere tuttu mu bırakması imkansız oluyordu: Yo-yo!
7. Gazete ve dergilerden çıkar, hafta sonlarının en keyifli aktivitesi olurdu: Giydirilebilen maket bebekler!
8. Göz zevkini artırmasının yanında saatlerinizi dirsek üstünde yerde yatarak geçirmemize sebep olurdu: topaç!
9. Cebimizi kirleten ama biriktirirken gurur duyduğumuz cips kırıntılarına bulanmış tasolar!
10. Ayakta çevrilen hulahop ve yaşanan bazı küçük kazalar...
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11. Sadece bir ip! Bir ip onlarca kahkaha ve oyuna yeterdi!
12. İsimlerimizi yazdığımız, şekiller yaptığımız rengarenk çubuk ve fasulyeler!
13. Şimdilerde akılları baştan alan versiyonları ama her şeyin başıydı aslında: gökkuşağı stres yayları!
14. Hayatta tutabilelim diye canla başla uğraşır, anne/baba olmayı öğrenirdik: sanal bebekler!
15. Şaşasız, dümdüz su tabancaları!
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16. Troll Bebekler!
17. Türlü türlü amaçlar için kullandığımız, sayesinde çok cevap topladığımız şahane buluş: tuzluklar!
18. Kendi küçük savaşlarımızı yarattığımız mini plastik askerler!
19. İçine girince gerçek dünyayla iletişimi kesmemize sebep olan teknolojinin gümbür gümbür geldiğinin ilk kanıtı: Gameboy!
20. Hala ne zaman görsek mutluluk veren köpük baloncuklar!
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