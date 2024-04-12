Söylediklerinde Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Çekinmeden Paylaşan Twitter Kullanıcıları
Söylediklerinde Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Çekinmeden Paylaşan Twitter Kullanıcıları
Kaynak: https://twitter.com/artikbidur/status...
Bazı fikir ve düşünceler topluma uymayabilir. Asıl mesele ise bu gibi düşünceleri özgürce paylaşmaktır. @artikbidur isimli sosyal medya kullanıcısının 'Söylersen seni linç ettirecek bir fikrini yaz' paylaşımına gelen fikirlere gelin birlikte bakalım!
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Her ne kadar topluma ayak uydurmak zorunda gibi hissetsek de her fikrimiz diğer kişiler ile aynı olmayabilir. Aynı olmak da zorunda değildir zaten.
Renkler, zevkler, takımlar... Birçok farklı konuda farklı görüşlere sahip olmamız aslında insan olmanın getirdiği en doğal durumlardan biridir.
Asıl zor olan ise toplum ile uyuşmayan fikirlerimizi özgürce ifade etmektir. Çünkü bazen görüşlerimiz yüzünden toplum tarafından dışlanacağımızı ya da yargılanacağımızı düşünürüz. Peki sizin söylerseniz linç edilebileceğiniz bir fikriniz var mı?
Siz düşünürken gelin bir yandan da @artikbidur isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımına gelen yorumlara bakalım. İşte söyledikleri fikirleri yüzünden linç edilebileceklerini düşünmelerine rağmen görüşlerini çekinmeden paylaşan kullanıcılar!
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Sizin söylerseniz linç edilebileceğiniz bir fikriniz var mı? Yorumlarda buluşalım!
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