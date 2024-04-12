Söylediklerinde Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Çekinmeden Paylaşan Twitter Kullanıcıları

Bazı fikir ve düşünceler topluma uymayabilir. Asıl mesele ise bu gibi düşünceleri özgürce paylaşmaktır. @artikbidur isimli sosyal medya kullanıcısının 'Söylersen seni linç ettirecek bir fikrini yaz' paylaşımına gelen fikirlere gelin birlikte bakalım!