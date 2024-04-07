Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Seçimi Kazanan Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Giriş Yapan Flamingolara "Hoş Geldiniz" Mesajı!

Seçimi Kazanan Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Giriş Yapan Flamingolara "Hoş Geldiniz" Mesajı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
07.04.2024 - 15:44

Geçtiğimiz 31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçimler'de büyük farkla seçimin galibi olan Mansur Yavaş Ankara'ya giriş yapan flamingolara 'hoş geldiniz' dedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz 31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı ve yerel yönetimin belirleneceği günde tüm Türkiye vatandaşları oylarını kullandı.

Geçtiğimiz 31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı ve yerel yönetimin belirleneceği günde tüm Türkiye vatandaşları oylarını kullandı.

Yerel seçimlerde Ankara’nın bir kez daha aday gösterdiği mevcut başkan Mansur Yavaş yerel seçimlerde büyük farkla seçimin galibi oldu.

Yerel seçimlerde Ankara’nın bir kez daha aday gösterdiği mevcut başkan Mansur Yavaş yerel seçimlerde büyük farkla seçimin galibi oldu.

Ankara'da yeniden galip olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımları da son dönemde mercek altına alındı.

Ankara'da yeniden galip olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımları da son dönemde mercek altına alındı.

Yavaş, bu sefer de Ankara'ya giriş yapan flamingolar için yayınladığı "hoş geldiniz" mesajıyla gündeme oturdu.

Yavaş, bu sefer de Ankara'ya giriş yapan flamingolar için yayınladığı "hoş geldiniz" mesajıyla gündeme oturdu.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı 👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
10
5
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Balkan Türkleri

Mansur Başkan nasıl ikiye katladı ama Turgut'u,Ankara'nın ilçeleri bile kıpkırmızı olmuş helal olsun valla 🥳

Hector Hector

iyi, güzel ama burası Aksaray büyük ihtimalle. Tuz gölünün Aksaray sınırları içerisinde bulunan yeri. Yine de hoş gelmişler. Azıcık da coğrafi bilginiz olsun :)

Adella

tuz gölü havzasında, Aksaray, Konya, Ankara'nın sınırları var.

seremonix

Ankara'da yaşamak istememe sebepsiniz 🤗