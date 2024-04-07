Seçimi Kazanan Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Giriş Yapan Flamingolara "Hoş Geldiniz" Mesajı!
Seçimi Kazanan Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Giriş Yapan Flamingolara "Hoş Geldiniz" Mesajı!
Geçtiğimiz 31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçimler'de büyük farkla seçimin galibi olan Mansur Yavaş Ankara'ya giriş yapan flamingolara 'hoş geldiniz' dedi!
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Geçtiğimiz 31 Mart Pazar günü Türkiye yeni bir seçim gününe uyandı ve yerel yönetimin belirleneceği günde tüm Türkiye vatandaşları oylarını kullandı.
Yerel seçimlerde Ankara’nın bir kez daha aday gösterdiği mevcut başkan Mansur Yavaş yerel seçimlerde büyük farkla seçimin galibi oldu.
Ankara'da yeniden galip olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımları da son dönemde mercek altına alındı.
Yavaş, bu sefer de Ankara'ya giriş yapan flamingolar için yayınladığı "hoş geldiniz" mesajıyla gündeme oturdu.
İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı 👇🏻
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Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!
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Mansur Başkan nasıl ikiye katladı ama Turgut'u,Ankara'nın ilçeleri bile kıpkırmızı olmuş helal olsun valla 🥳
iyi, güzel ama burası Aksaray büyük ihtimalle. Tuz gölünün Aksaray sınırları içerisinde bulunan yeri. Yine de hoş gelmişler. Azıcık da coğrafi bilginiz olsun :)
tuz gölü havzasında, Aksaray, Konya, Ankara'nın sınırları var.
Ankara'da yaşamak istememe sebepsiniz 🤗