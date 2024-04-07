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Kaşı Olmayan Kaş Belediye Başkanından "Sen Kıymalısın" Diye Fısıldanan Yağlamaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kaşı Olmayan Kaş Belediye Başkanından "Sen Kıymalısın" Diye Fısıldanan Yağlamaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
07.04.2024 - 16:33

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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😂

😂
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Flamingolar Ankara'da!

Flamingolar Ankara'da!
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Güzel ülkemizden insan manzaraları!

Güzel ülkemizden insan manzaraları!
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Hangimiz yapmadık ki?

Hangimiz yapmadık ki?
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Gelmezse zaten hiç olmamıştır...

Gelmezse zaten hiç olmamıştır...
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Kesinlikle!

Kesinlikle!
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Sektörün en iyisi!

Sektörün en iyisi!
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👇🏻

👇🏻
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Bekliyoruz👇🏻

Bekliyoruz👇🏻
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Aynı renk değil mi?

Aynı renk değil mi?
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👇🏻

👇🏻
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Neden?

Neden?
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"Adam olana çok bile" diyenleri duyar gibiyiz.

"Adam olana çok bile" diyenleri duyar gibiyiz.
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👇🏻

👇🏻
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