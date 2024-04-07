Kaşı Olmayan Kaş Belediye Başkanından "Sen Kıymalısın" Diye Fısıldanan Yağlamaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kaşı Olmayan Kaş Belediye Başkanından "Sen Kıymalısın" Diye Fısıldanan Yağlamaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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😂
Flamingolar Ankara'da!
Güzel ülkemizden insan manzaraları!
Hangimiz yapmadık ki?
Gelmezse zaten hiç olmamıştır...
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Kesinlikle!
Sektörün en iyisi!
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Bekliyoruz👇🏻
Aynı renk değil mi?
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Neden?
"Adam olana çok bile" diyenleri duyar gibiyiz.
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