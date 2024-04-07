Bir Sen Eksik Kalmıştın: Cem Yılmaz da X'in Alametifarikasına Uydu, Abonelerine Ücret Ödetmeye Karar verdi!
Bir Sen Eksik Kalmıştın: Cem Yılmaz da X'in Alametifarikasına Uydu, Abonelerine Ücret Ödetmeye Karar verdi!
Komedi sektörünün duayen isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, X hesabında paylaştığı abone çağrısı ile gündeme geldi.
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Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü komedyen hem oyunculuğu hem de imza attığı her projesi ile Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden bir tanesi.
Ünlü komedyen sadece kariyeri ile değil sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Takip ediyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Kimi zaman gündemle ilgili düşüncelerini kimi zaman da özel hayatından kesitleri paylaşan ünlü komedyenin geniş bir de hayran kitlesi var.
Ünlü komedyen bu sefer de X hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. X'in alametifarikasına uyan Cem Yılmaz, bu sefer de abonelik sistemine geçmeye karar verdi!
Paylaşımına "X de abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar, videolar, size özel haberler paylaşacağım…" diyen ünlü komedyen X'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
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E komedyenin takipçisi de komik olur tabii! Cem Yılmaz'ın takipçileri de bu habere birbirinden ilginç yorumlar ile tepki verdiler! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ünlü komedyenin abonelik sistemine geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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