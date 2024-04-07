Konusu Kendi Dizisine Benzetilmişti: Şebnem Bozoklu Bahar Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Konusu Kendi Dizisine Benzetilmişti: Şebnem Bozoklu Bahar Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5bv0RZop...
Şebnem Bozoklu, başrolünde yer aldığı Hayatımın Neşesi dizisine benzetilen Demet Evgar’ın “Bahar” dizisi hakkında ilk kez konuştu.
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Ekran karşısına çıktığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Bahar dizisini mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Demet Evgar'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesini sağlayan Bahar, hem konusu hem oyuncuları ile oldukça revaçta biliyorsunuz ki.
İzleyiciyi her bölümüyle ekran başına kitlemeyi başaran Bahar, gönüllerde adeta taht kurmuş durumda desek yeri! Tabii bazen eleştirildiği noktalar da olmuyor değil.
Hatırlar mısınız bilmiyoruz geçtiğimiz günlerde Bahar dizisinin Şebnem Bozoklu'nun başrolünde oynadığı Hayatımın Neşesi dizisi ile fikir olarak çok benzer olduğu iddia edilmişti.
Bilmeyenler için hemen anlatalım! Hayatımın Neşesi'nde de tıp fakültesini yarıda bırakara evlenen ve çocukları büyüdükten sonra da okuluna geri dönen bir kadının hikayesi işleniyor. Hikayenin başrolünde yer alan Neşe karakterine ise ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu hayat veriyor.
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"İki dizi birbirine benziyor mu?" tartışmaları sürüp giderken Birsen Altuntaş'a konuk olan Şebnem Bozoklu, Bahar dizisi hakkında ilk kez konuştu.
Altuntaş'ın haberine göre Bozoklu Bahar dizisi için "“Bahar dizisi şahane gidiyor… Demet benim çok beğendiğim bir oyuncu… Bahar'da da her zamanki gibi şahane oynuyor… Diziler birbirine temelde çok yakın ama bir tane çok önemli fark var. Bizim dizimizde aile bağları çok güçlü, karı koca arasında büyük bir sevgi ve iyi giden bir ilişki vardı. Bahar’da araları iyi değil. Gidip gelen bir ilişki var. Birkaç teknik fark var ama çok aynı tip iki iş…" açıklamalarında bulundu.
Sizce Bahar ve Hayatımın Neşesi dizileri birbirlerine benziyorlar mı? Yorumlarda buluşalım!
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