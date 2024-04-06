Hande Erçel'in Estetiklerine Laf Edenler Buraya: Siz Bir de Hakan Sabancı'nın Geçirdiği Evrimi Görün!

Yediği, içtiği, gezdiği, paylaştığı her şey olay olan Hande Erçel'in en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi de estetikleri biliyorsunuz ki. Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın paylaşımından sonra Hakan Sabancı'nın geçirdiği evrim Hande Erçel'i adeta solladı.