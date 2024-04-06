Hande Erçel'in Estetiklerine Laf Edenler Buraya: Siz Bir de Hakan Sabancı'nın Geçirdiği Evrimi Görün!
Hande Erçel'in Estetiklerine Laf Edenler Buraya: Siz Bir de Hakan Sabancı'nın Geçirdiği Evrimi Görün!
Yediği, içtiği, gezdiği, paylaştığı her şey olay olan Hande Erçel'in en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi de estetikleri biliyorsunuz ki. Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın paylaşımından sonra Hakan Sabancı'nın geçirdiği evrim Hande Erçel'i adeta solladı.
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Magazin gündeminden asla düşmeyen ve her yaptıkları günlerce konuşulan Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisini duymayan kalmadı diye düşünüyoruz.
Aşkları geçtiğimiz yıl başlayan ünlü çiftin her yaptığı olay oluyor derken ciddiyiz. Özellikle de Hande Erçel'in.
Hatırlarsanız Hande Erçel'in oyunculuğu bıraktığı söylenmişti. Daha sonra da okuluna geri dönen ve bir anda sanata yönelen Erçel, "Sabancı gelini olmak için kurallara uyum sağlamaya çalışıyor" dedirtmişti.
Aşk hayatı, kariyeri derken ünlü oyuncunun estetikleri de en çok eleştirilen konulardan bir tanesiydi biliyorsunuz ki. Hande Erçel'in yıllar içerisinde geçirdiği değişim resmen olay olmuştu.
Hande Erçel linçten lince koşarken Hakan Sabancı tüm eleştirilerden uzak sessiz sakin hayatına devam ediyordu ki...
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Ta ki Arzu Sabancı arşivdeki fotoğrafları gün yüzüne çıkarıncaya kadar. Arzu Sabancı'nın "Hacımın mezuniyeti" notuyla paylaştığı fotoğrafta Hakan Sabancı'yı tanıyabildiniz mi?
Eğer tanıyamadıysanız asla yalnız değilsiniz! Çünkü Hakan Sabancı resmen evrim geçirmiş! Artık Hande Erçel'in estetiklerine laf edenler utanır mı?
Gelin, Hakan Sabancı'nın geçirdiği evrimi görünce şoke olan sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!
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Siz Hakan Sabancı'nın değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Hande niye ayrılsın? Soyadı Sabancı olduğu müddetçe Jabba the Hutt'la bile evlenir, zira tek bir kriteri var.
Ne yaparsa yapsın çok itici sevimsiz ikisi de tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
Bazlama surat, estetikli bulmuş çok mu go girl 😅