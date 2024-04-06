Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Son Pozları "Aman Pembe Görmesin" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Son Pozları "Aman Pembe Görmesin" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un sosyal medya hesabında paylaştığı son pozları gündem oldu. Ünlü oyuncunun siyah elbisesiyle verdiği pozları 'Aman Pembe görmesin' dedirtti.
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Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'ni mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Her oyuncusu ayrı ilgi gören Kızılcık Şerbeti kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç.
Hayat verdiği Nursema karakteri ile izleyicinin takdirini toplayan Karakoç, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü oyuncu bu sefer de sosyal. medya hesabında paylaştığı son pozlar ile gündeme geldi. Karakoç'un son pozları "Aman Pembe görmesin" dedirtti.
İşte ünlü oyuncu Ceren Karakoç'un son pozları 👇🏻
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Gelin, bir de ünlü oyuncunun osn pozuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Ceren Karakoç'un pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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