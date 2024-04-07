Şeriat Paylaşımıyla Gözaltına Alınan Feyza Altun, İsrail Protestosu Sonrası Gelen Kıyaslamalara Sert Çıktı
Şeriat Paylaşımıyla Gözaltına Alınan Feyza Altun, İsrail Protestosu Sonrası Gelen Kıyaslamalara Sert Çıktı
Dün Taksim'de gerçekleşen İsrail protestolarında yer alan bazı vatandaşlar ters kelepçeyle gözaltına alınmışlar ve sosyal medyada tepkiler olmuştu. Geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan Feyza Altun'un gözaltına alınma şekli ile dün yaşanan ters kelepçeyle gözaltına alınma olayı kıyaslanınca Feyza Altun sert çıkıştı!
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İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde birçok kişi polisler tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların arasında birçok başörtülü kadının da bulunması akıllara geçtiğimiz aylarda Feyza Altun'un şeriat hakkında yaptığı açıklamaları getirdi.
Feyza Altun'un gözaltına alınırken kameralar karşısındaki dik duruşu ile dün ters kelepçeyle gözaltına alınan kişiler sosyal medyada kıyaslandı.
Feyza Altun'un gözaltına alınırken gösterdiği dik duruş ile dün yaşanan protesto kıyaslanınca Feyza Altun Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım ile kıyaslama yapanlara sert çıkıştı.
İşte Feyza Altun'un paylaşımı 👇🏻
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