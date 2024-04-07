Şeriat Paylaşımıyla Gözaltına Alınan Feyza Altun, İsrail Protestosu Sonrası Gelen Kıyaslamalara Sert Çıktı

Dün Taksim'de gerçekleşen İsrail protestolarında yer alan bazı vatandaşlar ters kelepçeyle gözaltına alınmışlar ve sosyal medyada tepkiler olmuştu. Geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan Feyza Altun'un gözaltına alınma şekli ile dün yaşanan ters kelepçeyle gözaltına alınma olayı kıyaslanınca Feyza Altun sert çıkıştı!