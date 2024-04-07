Sahte Hesap Aracılığıyla Reşit Olmayan Çocukları Kandırıp İstismar Eden Kadın Tekrardan Hakim Karşısına Çıktı

Zinger yakalandığında polislere 2009 yılında doğduğunu söylese de o dönem bu bilgi doğrulanamamıştı. Akabinde de polisler Alyssa'nın 2011 doğumlu olduğunu öğrendikten sonra Alyssa, aynı isme sahip bir kız kardeşinin olduğunu söylemişti.