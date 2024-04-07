Sahte Hesap Aracılığıyla Reşit Olmayan Çocukları Kandırıp İstismar Eden Kadın Tekrardan Hakim Karşısına Çıktı
Sahte Hesap Aracılığıyla Reşit Olmayan Çocukları Kandırıp İstismar Eden Kadın Tekrardan Hakim Karşısına Çıktı
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/06/us-news...
Alyssa Ann Zinger isimli 23 yaşındaki Floridalı bir kadın, geçtiğimiz Kasım ayında ortaokul çocuklarını istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kefalet ödedikten sonra hapisten çıkan kadının dosyası açıldı ve farklı suçlamalarla tekrardan hakim karşısına çıktı. Kadın, feragat hakkını kullanarak suçsuz olduğunu iddia etti. Pazartesi günü tekrardan duruşma gerçekleştirilecek.
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Alyssa Ann Zinger isimli 23 yaşındaki Floridalı bir kadın, geçtiğimiz Kasım ayında ortaokul çocuklarını istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Otuzdan fazla çocuğu istismar ettiği düşünülen Alyssa Ann Zinger, tutuklanmasının ardından 52 bin 500 dolar kefalet ödeyip serbest bırakılmıştı: Geçtiğimiz günlerde ekstra suçlamalarla tekrardan tutuklandı.
Alyssa Ann Zinger, istismar ettiği çocukları sosyal medyada açtığı ve kendisine 14 yaşında olarak gösterdiği sahte bir hesapla buldu.
Perşembe günü Alyssa Ann Zinger'ın cezası, 'çocuk pornografisi bulundurma', 'çocuk pornografisinin elektronik cihazla paylaşılması' ve 'siber taciz' suçlamaları altında tekrardan değerlendirildi.
Tutuklama belgelerine göre, ilk kurban polise çiftin birçok kez birlikte olduğunu ve Zinger'in kendisine müstehcen fotoğraf ve videolar gönderdiğini söylerken, bir diğeri başka bir uygulama aracılığıyla birkaç çocuğa cinsel ilişkiyi tasvir eden bir video gönderdiğini söyledi.
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Zinger ve kurbanlardan biri Temmuz ayında bir Nordstrom mağazasında hırsızlık yaparken yakalanmıştı.
Zinger duruşma hakkından feragat etti ve suçsuz olduğunu iddia etti. Pazartesi günü tekrardan duruşma gerçekleştirilecek.
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