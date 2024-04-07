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Güneş Tutulması Kehanetleri Tüyler Ürpertti! 8 Nisan Sonrası Neler Olacak?

Güneş Tutulması Kehanetleri Tüyler Ürpertti! 8 Nisan Sonrası Neler Olacak?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 10:01

Astrologlar 8 Nisan'da gerçekleşecek Güneş tutulmasının karanlık yönlerinin olacağını savunuyor. Olacaklar konusunda ise uyarıyorlar. Peki, 8 Nisan Güneş tutulması dünyayı nasıl etkileyecek? İşte, korkutan kehanetler...

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Bu yıl meydana gelecek iki Güneş Tutulması’ndan ilki 8 Nisan’da gerçekleşecek. Güneş Tutulması sırasında Güneş sistemimizde bulunan 7 gezegen gökyüzünde gözlemlenebilecek.

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş Tutulması’ndan ilki 8 Nisan’da gerçekleşecek. Güneş Tutulması sırasında Güneş sistemimizde bulunan 7 gezegen gökyüzünde gözlemlenebilecek.

8 Nisan'da gerçekleşecek Güneş tutulması Güneş’in Koç burcunda yüceldiği 19 derecede meydana gelecek.

8 Nisan'da gerçekleşecek Güneş tutulması Güneş’in Koç burcunda yüceldiği 19 derecede meydana gelecek.

Koç burcundaki bu tutulma, geçmişteki Güneş tutulması kayıtlarını inceleyen astrologları endişelendiriyor.

Koç burcundaki bu tutulma, geçmişteki Güneş tutulması kayıtlarını inceleyen astrologları endişelendiriyor.

Astroloji açısından tutulmanın sert etkileri olacağı öngörülüyor. Astrologların Güneş tutulması yorumları oldukça ilginç.

Astroloji açısından tutulmanın sert etkileri olacağı öngörülüyor. Astrologların Güneş tutulması yorumları oldukça ilginç.

Astrolog Aygül Aydın, alıntıladığı haber ile birlikte terör meselelerinin ayyuka çıkabileceğini vurguladı.

Astrolog Aygül Aydın, alıntıladığı haber ile birlikte terör meselelerinin ayyuka çıkabileceğini vurguladı.
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"Nisan ayındaki güneş tutulması sırasında CERN, evrenimize gizlice güç veren 'Karanlık' maddeyi araştırmak için dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısını test edecek" haberi de sansasyon yarattı.

"Nisan ayındaki güneş tutulması sırasında CERN, evrenimize gizlice güç veren 'Karanlık' maddeyi araştırmak için dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısını test edecek" haberi de sansasyon yarattı.

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Bazı hesaplar ise savaşların tetikleyicisi olacağını söyledi.

Bazı hesaplar ise savaşların tetikleyicisi olacağını söyledi.
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Astrologların bir diğer iddiası ise hayatın hızlanacağı yönünde oldu.

Astrologların bir diğer iddiası ise hayatın hızlanacağı yönünde oldu.
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8 Nisan Güneş tutulması astrologların yorumlarına göre 1999 tutulması etkileri yaratabilir.

8 Nisan Güneş tutulması astrologların yorumlarına göre 1999 tutulması etkileri yaratabilir.
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8 Nisan'da Güneş tutulması esnasında 5 gezegenin hizalanacağı ve Yeşil kuyruklu yıldızın görüleceği de konuşulanlar arasında.

8 Nisan'da Güneş tutulması esnasında 5 gezegenin hizalanacağı ve Yeşil kuyruklu yıldızın görüleceği de konuşulanlar arasında.

Tutulma ile birlikte sıcak gündem oluşabilir, diyenler oldu.

Tutulma ile birlikte sıcak gündem oluşabilir, diyenler oldu.
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Simpsonlar kehaneti de eklendi.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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