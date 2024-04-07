Ermenistanlı Sanatçının Eurovision 2024 Şarkısının Süt Kardeşler Film Müziği ile Benzerliği Dikkat Çekti!
Ermenistanlı Sanatçının Eurovision 2024 Şarkısının Süt Kardeşler Film Müziği ile Benzerliği Dikkat Çekti!
Kaynak: https://twitter.com/ConflictTR/status...
Ermenistanlı sanatçı Ladanıva'nın Eurovision 2024 şarkısının Süt Kardeşler film müziği ile benzerliği sosyal medyada dikkat çekti. İki şarkıyı birbirine benzeten kadar alakasız bulan da oldu.
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Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan komedi filmini izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Başrollerinde Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi değerli sanatçıların yer aldığı Süt Kardeşler, döneminin en sevilen filmlerinden biriydi biliyorsunuz ki.
Günümüzde bile sık sık izlenmeye devam eden Süt Kardeşler filmi bu kez bambaşka bir konun ile gündeme geldi.
Ermenistanlı sanatçı Ladanıva'nın Eurovision 2024 şarkısının Süt Kardeşler filminin müziği ile benzer olduğu iddia edildi.
İki şarkının benzer olup olmadığı konusu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri iki şarkının gerçekten de birbirine benzediğini söylerken kimileri de hiç alakaları olmadığını iddia etti.
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İşte Süt Kardeşler film müziği ile Ermenistanlı sanatçı Ladanıva'nın Eurovision 2024 şarkısının karşılaştırması 👇🏻
Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım!
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Sizce iki müzik birbirine benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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