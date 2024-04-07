Değişikliğe Gidildi: Tahkim Kurulu Trabzonspor'un Cezasını Düşürdü
Değişikliğe Gidildi: Tahkim Kurulu Trabzonspor'un Cezasını Düşürdü
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle aldığı 6 maç seyircisiz oynama cezasının 4 maça indirildiği açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezaları ise onandı.
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Trabzonspor, 17 Mart'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 6 maç seyircisiz oy cezası almıştı.
Kararın ardından bordo-mavili kulüp, verilen cezaya itiraz etmek için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 05 Nisan 2024 günlü (24) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar belli oldu.
Trabzonspor'un 6 maç seyircisiz oynama cezası 4 maça indirildi. 3 milyon TL'lik para cezası da 448 bin TL'ye düşürüldü.
Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezasını ise onadığı aktarıldı.
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