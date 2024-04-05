Kulislerde Adı Geçenler Belli Oldu: Mehmet Büyükekşi'nin Ayrılması Halinde Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?
Kulislerde Adı Geçenler Belli Oldu: Mehmet Büyükekşi'nin Ayrılması Halinde Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?
Kaynak: https://twitter.com/ccelikcagatay
Son günlerde gündemden düşmeyen hakem kararları ve saha içinde yaşananlar sebebiyle birçok kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ekşi'yi istifaya davet etti. Ligin sonuna doğru Büyükekşi'nin geleceğe dair nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken kulislerde TFF Başkanlığı için Mahmut Özgener'in adı öne çıkıyor.
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17 Mart'ta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada geniş yankı buldu.
Olaylı maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi'ye protestolar yükselirken alınacak radikal kararlar da merak konusu oldu.
Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşananlara dair "Biz temmuz ayında transfer programı yaparken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmayacak. Nisan gibi yeni adayları konuşuruz bence." açıklamasında bulunmuştu.
Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik de kulislerde konuşulan isimleri paylaştı. İddialara göre, başkanlık şansı en yüksek isim şu an için Mahmut Özgener.
Özgener, 6 Temmuz 2008 tarihinde Başakn Hasan Doğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle vekaleten başkanlığa getirilmiş, 19 Ağustos 2008 tarihinde ise resmen başkanlığa seçilmişti.
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Özgener'in dışında adı geçen isimler ise şu şekilde: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cemil Kazancı, Ggalatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi.
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