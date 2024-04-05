Kulislerde Adı Geçenler Belli Oldu: Mehmet Büyükekşi'nin Ayrılması Halinde Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?

Son günlerde gündemden düşmeyen hakem kararları ve saha içinde yaşananlar sebebiyle birçok kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ekşi'yi istifaya davet etti. Ligin sonuna doğru Büyükekşi'nin geleceğe dair nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken kulislerde TFF Başkanlığı için Mahmut Özgener'in adı öne çıkıyor.